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Жизнь

Что запрещается делать 23 апреля. Народные приметы на Тереньтев день

23 апреля отмечено в народном календаре днем Терентия. Иначе праздник называется: «День солнцезахода», «День кающихся жен». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Солнце. Туман. Лучи
Солнце. Туман. Лучи
СС0

Народные традиции 23 апреля

В этот день солнце должно показываться в мареве, то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

В этот период в разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».

По приметам, в этот день жена, которая согрешила, должна была покаяться. Но это «средство» помогало не всем, а лишь тем, кто искренне желает наладить отношения с мужем и сохранить семью.

Еще на Терентия наши предки гадали. В доме нужно было обязательно полить растения, помыть полы и постирать одежду. Эти легкие обряды привлекали в дом добрых и умных людей. А в спальне зажигали свечи розового цвета.

Сны в эту ночь будут особенными. Если нужно, чтобы сновидения сбылись, следует записать их. Если приснилось что-то плохое, нужно прокрутить сон в память и распрощаться с ним.

Сон.Спящий человек.
Сон. Спящий человек.
unsplash.com/

До обеда 23 апреля не стоит есть горячую пищу. В противном случае можно стать свидетелем большого конфликта. А разнять спорщиков будет сложно.

Также не стоит бурно веселиться, иначе праздник закончится слезами. Поэтому все торжества лучше перенести на другой день.

Народные приметы 23 апреля

  • Терентий — день солнцезахода.
  • Если с утра солнце в дымке — значит, следует ожидать хорошего урожая, а если небо чистое — урожай будет плохим.
  • Чем дольше солнце будет в дымке, тем больше урожая будет собрано осенью.
  • Если утром туман против солнца, то скоро обязательно пойдет дождь.
  • Ясное чистое небо и яркое солнце на Терентия Маревного означает, что можно приступать к обработке озимых полей.
  • На орешнике появились сережки — земля больше не промерзнет.
  • Если в этот день появлялись молодые паучки, то это означало окончательное тепло, а сидящие высоко старые пауки предсказывали заморозки.
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