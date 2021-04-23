Что запрещается делать 23 апреля. Народные приметы на Тереньтев день

Народные традиции 23 апреля
В этот день солнце должно показываться в мареве, то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.
В этот период в разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».
По приметам, в этот день жена, которая согрешила, должна была покаяться. Но это «средство» помогало не всем, а лишь тем, кто искренне желает наладить отношения с мужем и сохранить семью.
Еще на Терентия наши предки гадали. В доме нужно было обязательно полить растения, помыть полы и постирать одежду. Эти легкие обряды привлекали в дом добрых и умных людей. А в спальне зажигали свечи розового цвета.
Сны в эту ночь будут особенными. Если нужно, чтобы сновидения сбылись, следует записать их. Если приснилось что-то плохое, нужно прокрутить сон в память и распрощаться с ним.
До обеда 23 апреля не стоит есть горячую пищу. В противном случае можно стать свидетелем большого конфликта. А разнять спорщиков будет сложно.
Также не стоит бурно веселиться, иначе праздник закончится слезами. Поэтому все торжества лучше перенести на другой день.
Народные приметы 23 апреля
- Терентий — день солнцезахода.
- Если с утра солнце в дымке — значит, следует ожидать хорошего урожая, а если небо чистое — урожай будет плохим.
- Чем дольше солнце будет в дымке, тем больше урожая будет собрано осенью.
- Если утром туман против солнца, то скоро обязательно пойдет дождь.
- Ясное чистое небо и яркое солнце на Терентия Маревного означает, что можно приступать к обработке озимых полей.
- На орешнике появились сережки — земля больше не промерзнет.
- Если в этот день появлялись молодые паучки, то это означало окончательное тепло, а сидящие высоко старые пауки предсказывали заморозки.