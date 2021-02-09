Что запрещается делать 9 февраля. Народные приметы на Златоустьев день

Народные традиции 9 февраля
Праздник получил название Златоустьева огня, потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить печь — так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину.
Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра — это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай. В качестве ритуального блюда для этого дня пекли пироги-расстегаи, в которых могли быть грибы, рыба или мясо.
В этот день народные знахари могли эффективно полечить зубы клиентам. Для этого использовался следующий заговор: «Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели».
9 февраля не стоит выяснять отношения и ссориться. Иначе это приведет к несчастью. Также в этот день не рекомендуется стричься и смотреть на себя в зеркало. Еще к запретам относится мытье головы.
Народные приметы 9 февраля
- Если собаки ложатся на снег, то нужно готовиться к приходу вьюги.
- Оттепель означала, что морозы скоро усилятся.
- Если облака словно движутся против ветра, то будет снег.
- Запотевшие стекла в доме указывали на скорое наступление тепла.
- Если недавно была метель, и верхушки сугробов оказались закругленными, то лето принесет хороший урожай.