Что запрещается делать 9 февраля. Народные приметы на Златоустьев день

Народные традиции 9 февраля

Праздник получил название Златоустьева огня, потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить печь — так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину.

Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра — это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай. В качестве ритуального блюда для этого дня пекли пироги-расстегаи, в которых могли быть грибы, рыба или мясо.

В этот день народные знахари могли эффективно полечить зубы клиентам. Для этого использовался следующий заговор: «Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели».

9 февраля не стоит выяснять отношения и ссориться. Иначе это приведет к несчастью. Также в этот день не рекомендуется стричься и смотреть на себя в зеркало. Еще к запретам относится мытье головы.

Спичка. Огонь. СС0

Народные приметы 9 февраля