Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 февраля -11°C
Жизнь

Что запрещается делать 9 февраля. Народные приметы на Златоустьев день

9 февраля отмечается народно-христианский праздник — Златоустьев день. Еще одно название: «Златоустьев огонь». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Собака, зима, тепло.
Собака, зима, тепло.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Народные традиции 9 февраля

Праздник получил название Златоустьева огня, потому что в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Особым образом нужно было затопить печь — так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова и щипали лучину.

Существовали на этот день и метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра — это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай. В качестве ритуального блюда для этого дня пекли пироги-расстегаи, в которых могли быть грибы, рыба или мясо.

В этот день народные знахари могли эффективно полечить зубы клиентам. Для этого использовался следующий заговор: «Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели».

9 февраля не стоит выяснять отношения и ссориться. Иначе это приведет к несчастью. Также в этот день не рекомендуется стричься и смотреть на себя в зеркало. Еще к запретам относится мытье головы.

Спичка. Огонь.
Спичка. Огонь.
СС0

Народные приметы 9 февраля

  • Если собаки ложатся на снег, то нужно готовиться к приходу вьюги.
  • Оттепель означала, что морозы скоро усилятся.
  • Если облака словно движутся против ветра, то будет снег.
  • Запотевшие стекла в доме указывали на скорое наступление тепла.
  • Если недавно была метель, и верхушки сугробов оказались закругленными, то лето принесет хороший урожай.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость