Что запрещается делать мужчинам 23 февраля. Народные приметы на день Прохора

Народные традиции 23 февраля

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?».

В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

Харалампий (Харлампий) считался в русском народе хранителем от внезапной, без покаяния, смерти. В этот день ему нужно было молиться об избавлении от такой беды. Также этого святого называют покровителем чиновников.

23 февраля мужчинам стоит отложить работу на другое время. Люди считали, что у того, что советом пренебрежет, все будет валиться из рук. Также нельзя есть раков, рыбу и другие морепродукты. Предки считали, что от этого можно заболеть онкологическим заболеванием.

Мужчина. СС0

Народные приметы 23 февраля

• Прохор — к теплу поворот.

• На Прохора и зимушка-зима заохает.

• На Прохора февраль хоть злится, но весну чует.

• Пришел Прохор — весна заглянула во двор.