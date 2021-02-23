Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 февраля -21°C
Жизнь

Что запрещается делать мужчинам 23 февраля. Народные приметы на день Прохора

23 февраля отмечено в народном календаре днем Прохора. Другие названия праздника: «Прохоров день», «Прохор Весновей». Рассказываем о приметах и традициях даты.

Снег. Зима.
Снег. Зима.
открытые источники (CC0)

Народные традиции 23 февраля

Весновеем Прохора прозвали за то, что в этот день начинался поворот на весну. С этим днем связано несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?».

В то же время зимы еще остерегались и просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Мороз, по мнению людей, и сам понимал, что властвовать ему оставалось недолго: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

Харалампий (Харлампий) считался в русском народе хранителем от внезапной, без покаяния, смерти. В этот день ему нужно было молиться об избавлении от такой беды. Также этого святого называют покровителем чиновников.

23 февраля мужчинам стоит отложить работу на другое время. Люди считали, что у того, что советом пренебрежет, все будет валиться из рук. Также нельзя есть раков, рыбу и другие морепродукты. Предки считали, что от этого можно заболеть онкологическим заболеванием.

Мужчина.
Мужчина.
СС0

Народные приметы 23 февраля

• Прохор — к теплу поворот.

• На Прохора и зимушка-зима заохает.

• На Прохора февраль хоть злится, но весну чует.

• Пришел Прохор — весна заглянула во двор.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость