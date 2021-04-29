Что запрещается делать на день Арины. Народные приметы 29 апреля

29 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Арины. У даты есть и другие названия: «Арина (Ирина)», «Водоноска», «Ирины-рассадницы», «Ирина — развороши (урви) снега». Народные традиции и приметы дня — в нашем материале.

Народные традиции 29 апреля

К Ирининому (Арининому) дню реки начинают входить в свои нормальные русла, оставляя размытые берега и овражки. В народе говорили: «Арина — урви берега!», — тем самым напоминая об опасности обрушения берегов, подмытых половодьем.

На Арину было принято заниматься рассадой. Высаживая молодую капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голенаста, будь пузата; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». Подобные заклинания существовали для каждого овоща.

Считалось, что после этого дня должно следовать несколько солнечных, благодаря чему рассада быстро идет в рост. По поведению рассады судили и о будущем сенокосе: если молодые растения активно пьют поливку, он придется на сухие дни. Также полагалось белить стволы садовых деревьев.

29 апреля запрещается срывать, топтать и приносить любой другой вред растениям. Считается, что в этот день растения едва ли не священны, поэтому покровительница этого дня явно не одобрит плохое отношение к этим созданиям.

Комнатные растения. unsplash.com

Также нельзя сквернословить. В этот день нужно позаботиться о том, чтобы тело, слова и мысли были максимально чистыми. Стоит обойтись без зависти, ревности, оскорблений и другой «нечисти» в словах. Еще к запретам относится стирка, глажка и рукоделие.

Народные приметы 29 апреля