Что запрещается делать в Мартинианов день. Народные приметы 26 февраля

Народные традиции 26 февраля
Мартиниан считался укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов. У святого просили семейного счастья, а ночью делали заговор, чтобы родных и близких не коснулись ни порча, ни болезни.
Молодые супруги собирались на посиделки. Приходили парами и разговаривали о жизни, секретах ведения хозяйства и т.д. Было принято встречаться со своими старыми друзьями.
Также в лень Мартиниана поминать умерших. Люди отправлялись на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой. Подавали милостыню.
Наши предки верили, что 26 февраля звезды помогут вернуть зрение. Нужно только посмотреть на ночное небо и позвать светила по именам.
Существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.
Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам. 26 февраля нельзя ругаться и решать вопросы, касающиеся денег. В том числе, планировать покупки.
Народные приметы 26 февраля
- Снег долго не тает — весной жди холодов. Если же снег уже начинает подтаивать — весна будет теплой
- Если день на Мартына пасмурный — весной будет холодно.
- Хорошо видны 26 февраля солнечные лучи — дни будут ясными, но мороз продержится еще долго.
- Если аквариумные рыбки плавают в воде практически без движения — можно ожидать морозов.
- Звонко поют синицы 26 февраля — раннюю весну закликают.