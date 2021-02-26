Что запрещается делать в Мартинианов день. Народные приметы 26 февраля

26 февраля отмечено в народном календаре днем Мартиниана. Другие названия даты: «Светлый день», «День Мартына», «Мартын», «Мартиниан». Народные традиции и приметы дня — в материале altapress.ru.

Народные традиции 26 февраля

Мартиниан считался укротителем страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов. У святого просили семейного счастья, а ночью делали заговор, чтобы родных и близких не коснулись ни порча, ни болезни.

Молодые супруги собирались на посиделки. Приходили парами и разговаривали о жизни, секретах ведения хозяйства и т.д. Было принято встречаться со своими старыми друзьями.

Также в лень Мартиниана поминать умерших. Люди отправлялись на кладбища, посещали могилы или церковь, ставили свечки за упокой. Подавали милостыню.

Наши предки верили, что 26 февраля звезды помогут вернуть зрение. Нужно только посмотреть на ночное небо и позвать светила по именам.

Существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Снег. Снегопад. Зима unsplash.com

Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам. 26 февраля нельзя ругаться и решать вопросы, касающиеся денег. В том числе, планировать покупки.

Народные приметы 26 февраля