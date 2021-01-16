Что запрещается делать 16 января. Народные приметы на Гордеев день

16 января отмечено в народном календаре Гордеевым днем. Иначе дата называется «Гордей и Малахия». Рассказываем, с какими традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 16 января

На Руси крестьяне верили, что в этот день голодные ведьмы, возвращаясь с гулянья, доят коров с такой силой, что те погибают. Чтобы избежать этого, над воротами привязывали сальную свечу и обращались к домовому с просьбой присмотреть за скотиной.

Один из распространенных заговоров звучит так: «Дедушка домовой, пои мою коровушку, пои да корми, гладко води. Беги, молочко, по жилочкам да в вымечко, из вымечка в подойничек да по крыночкам на толсту сметаночку».

В этот день также принято было варить овсяную кашу на молоке и кормить ею коров. Впрочем, и сами хозяева не брезговали этим кушаньем. По поверью, связанному с названием праздника, в Гордеев день нельзя хвастаться ни добром, ни здоровьем, ни детьми — иначе говоря, нельзя гордиться. В противном случае объект хвастовства можно потерять.

По этому поводу говорили: «Сатана гордился — да с неба свалился». Считалось также, что только в этот день знахарь или знахарка могли вылечить больного человека.

Коровы. Животноводство. СС0

16 января категорически запрещено хвастаться чем-либо. Иначе можно этого лишиться. Также не стоит придаваться гордыне.

Народные приметы 16 января