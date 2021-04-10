Что запрещено делать 10 апреля. Народные приметы на день Илариона

10 апреля отмечено в народном календаре днем Илариона. У праздника есть и другое название — «Ларион». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 10 апреля

Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять, причем очень быстро.

Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.

На прогалинах, с которых только-только сошел снег, распускались первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Этот цветок очень любили в народе. С ним связана такая легенда. У одной женщины умерла любимая дочь.

Потеряв самое дорогое, мать отдала всю свою ласку и тепло могиле умершей дочери. Но ни капли ни тепла, ни ласки не досталось другой девушке — падчерице этой женщины. Из чувств матери и мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой, теплой стороной к земле, а гладкой, холодной — к миру людей.

Цветок. Мать-и-мачеха СС0

Из листьев мать-и-мачехи готовили на Руси разнообразные лекарственные чаи. В сочетании с алтеем и душицей это растение помогало при грудных болезнях; с малиной служило потогонным средством; при бронхите следовало заваривать мать-и-мачеху с ромашкой.

На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок. Его в старину плели на Степана всей семьей.

10 апреля не стоит баловать себя изобилием пищи. Лучше отдать предпочтение скромной трапезе. Также нельзя жадничать для нуждающихся. Все потраченное воздастся сполна.

Еда. Продукты. Выпечка. СС0

Народные приметы 10 апреля