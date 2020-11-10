Что запрещено делать беременным 10 ноября: народные приметы на Бабью заступницу

Народные традиции 10 ноября
Святая Параскева была помощницей в женских делах и заботах. Обычно в этот день не работали, особенно запрещалось стирать белье и прясть нитки. Можно было лишь мять и трепать лен.
В этот день образ Параскевы украшали различными травами и цветами. Их считали целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили их отваром больных.
Также в этот день осматривали и утепляли избы, а поголовья скота загоняли в зимние стойла.
Беременной женщине запрещается 10 ноября давать в долг деньги. Считается, что таким образом она отдает в чужие руки судьбу своего будущего ребенка.
Народные приметы 10 ноября
- Если выпал снег, а вишня еще не все листья сбросила, то он быстро растает.
- Получившийся после вытрепки первый лен необходимо освятить в церкви.
- Кто в пятницу много смеётся, тот в старости много будет плакать.
- Около луны круг — к буре.
- Быстрая оттепель — к долгому морозу.
- Ослабление ветра после непогоды — к холодной малооблачной погоде на следующий день.