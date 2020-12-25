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Жизнь

Что запрещено делать 25 декабря. Народные приметы на Спиридона-Солнцеворота

25 декабря отмечается народно-христианский праздник — день Спиридона Тримифунтского. Иначе день называется: «Спиридон-Солнцеворот». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Народные традиции 25 декабря

Этот день на Руси прозвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом потому, что с этого времени ночь начинала убывать, а день — прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. По поверью, Спиридон сам поворачивает светило и следит, чтобы оно не скрылось от людей. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — говорили в народе.

На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром: если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным.

В этот день проводили разные магические обряды. Сразу после солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин вклинивал топор в порог, чтобы сила этих инструментов передалась дому и защитила его от нечистой силы.

На Спиридона полагалось кормить кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись.

Средства для уборки
Средства для уборки
СС0

Также люди заклинали солнце: утром выходили на высокие места и встречали рассвет, а вечером жгли костры в честь светила.

25 декабря нельзя заниматься уборкой, выносить сор из избы (буквально и фигурально). Также нельзя заниматься рукоделием и носить черную одежду. Запрещается охота. Считается, что охотник может замерзнуть в лесу.

Народные приметы 25 декабря

  • Солнце светит яркими лучами — Новый год будет ясным и морозным.
  • На улице хмуро и деревья покрыты инеем — Новый год будет теплым и пасмурным.
  • С какой стороны ветер дует — с той и будет дуть до самого весеннего равноденствия.
  • Направление ветра за день изменилось — жди богатый урожай гречихи.
  • Пасмурное утро — к ранней весне.
  • Воробьи собирают пух в гнезда — к морозам.
  • Ветки можжевельника согнулись — к метели.
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