Что запрещено делать 25 декабря. Народные приметы на Спиридона-Солнцеворота

25 декабря отмечается народно-христианский праздник — день Спиридона Тримифунтского. Иначе день называется: «Спиридон-Солнцеворот». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 25 декабря

Этот день на Руси прозвали Спиридоновым поворотом, или просто Солнцеворотом потому, что с этого времени ночь начинала убывать, а день — прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз. По поверью, Спиридон сам поворачивает светило и следит, чтобы оно не скрылось от людей. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — говорили в народе.

На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром: если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным.

В этот день проводили разные магические обряды. Сразу после солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин вклинивал топор в порог, чтобы сила этих инструментов передалась дому и защитила его от нечистой силы.

На Спиридона полагалось кормить кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись.

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Также люди заклинали солнце: утром выходили на высокие места и встречали рассвет, а вечером жгли костры в честь светила.

25 декабря нельзя заниматься уборкой, выносить сор из избы (буквально и фигурально). Также нельзя заниматься рукоделием и носить черную одежду. Запрещается охота. Считается, что охотник может замерзнуть в лесу.

Народные приметы 25 декабря