Что запрещено делать 23 марта. Народные приметы на день Василисы

Народные традиции 23 марта
В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Для этого выходили во двор и рыли каналы.
На Василису нередко выходили на промысел: считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва.
Существовали и приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.
Смотрели также и за туманом: «День туманом мглист — будет лен волокнист». А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину — не выжить зиму» (то есть год будет голодным).
Как бы то ни было, весна уже наступала неизбежно, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».
На Василису разрешалось побаловать своих близких вкусной едой и выпечкой, но при этом не закатывать пиршество. День считался благоприятным для чистки жилища.
Нужно было зажечь на целый день лампаду или красную свечу, окурить дом миррой и обрызгать углы святой водой. Знахари с 23 марта специальными заговорами начинали лечить куриную слепоту.
23 марта нельзя менять постельное белье. Иначе будут снится кошмары. Девушкам не стоит носить головные уборы мам. Это к несчастью.
Также запрещено планировать операции, особенно связанные с зубами. Восстановление после хирургического вмешательства может затянуться.
Народные приметы 23 марта
- Холодный ветер говорит о том, что зима еще постоит.
- Облачное небо обещает дождливую, но теплую погоду.
- День туманный — скоро снег сойдет.
- Если в этот день гроза — будет хороший урожай.