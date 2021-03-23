Что запрещено делать 23 марта. Народные приметы на день Василисы

23 марта отмечается народно-христианский праздник — день Василисы. По-другому он называется: «Василиса Коринфская», «День мучеников Коринфа». Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связана дата.

Народные традиции 23 марта

В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Для этого выходили во двор и рыли каналы.

На Василису нередко выходили на промысел: считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва.

Существовали и приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.

Смотрели также и за туманом: «День туманом мглист — будет лен волокнист». А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину — не выжить зиму» (то есть год будет голодным).

Как бы то ни было, весна уже наступала неизбежно, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».

На Василису разрешалось побаловать своих близких вкусной едой и выпечкой, но при этом не закатывать пиршество. День считался благоприятным для чистки жилища.

Еда. unsplash.com

Нужно было зажечь на целый день лампаду или красную свечу, окурить дом миррой и обрызгать углы святой водой. Знахари с 23 марта специальными заговорами начинали лечить куриную слепоту.

23 марта нельзя менять постельное белье. Иначе будут снится кошмары. Девушкам не стоит носить головные уборы мам. Это к несчастью.

Также запрещено планировать операции, особенно связанные с зубами. Восстановление после хирургического вмешательства может затянуться.

Народные приметы 23 марта