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Жизнь

Что запрещено делать 10 мая. И как это связано с драками животных

10 мая — церковный праздник Преполовение Пятидесятницы и народный Семен Ранопашец. Altapress.ru рассказывает о запретах этого дня.

Что нельзя делать на Преполовение Пятидесятницы

  • Нельзя заниматься рукоделиями и бытовыми делами.
  • Под строгим запретом любые ссоры, повышение голоса, проявление злости, зависти.
  • Нельзя работать на земле, сажать растения, рубить дрова, причинять вред деревьям. Однако есть исключение на посадку лука. Считается, что если в этот день посадить лук, он не будет горчить.
  • Нельзя ругаться с родными и близкими — испорченные отношения будет сложно исправить.
  • Нельзя поливать растения, которые растут в доме — к разлуке. Однако одиноким людям можно сажать и пересаживать комнатные цветы — к скорой романтической встрече.
  • Нельзя лепить, готовить и есть вареники с капустой и грибами — к финансовым проблемам.
  • Нельзя покупать и ремонтировать обувь — в такой обувке у человека будут случаться сплошные неприятности, она будет притягивать проблемы и несчастья.
  • По поверьям, сегодня нечистая сила пытается всяческими способами проникнуть в жилище человека. По этой причине, нельзя впускать в дом незнакомых людей, чужих домашних животных.
  • Нельзя петь, кричать, повышать голос — к нужде и голоду.
  • Нельзя дарить острые, режущие, колющие, рубящие предметы — такой подарок сделает между вами пропасть, которую не удастся преодолеть.
  • Нельзя смотреть на драку, даже если это драка животных или птиц — иначе битым быть.

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