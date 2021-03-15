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Жизнь

Что запрещено делать на день Федота. Народные приметы 15 марта

15 марта отмечается народно-христианский праздник — день Федота. Иначе он называется: «Ветры-вихровеи», «Федот — снежный занос». Народные приметы и традиции даты — в материале altapress.ru.

Весна.
Весна.
СС0

Народные традиции 15 марта

На Руси святого Феодота (Федота) прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. В народе сложили множество поговорок по этому поводу: «Федот Ветронос — везде сует свой нос»; «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

Также существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю. Это становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот — да не тот».

Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий и Николай тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шёл дождь, сулил мокрое лето.

В народе считали, что если человек выйдет на улицу 15 марта, дух ветров может навсегда забрать его к себе, уронив дерево или направив в него сосульку. Если же покинуть дом в этот день крайне необходимо, нужно идти по ветру. Иначе можно навлечь неприятности или серьезно заболеть.

Покупка одежды в этот день под запретом, как и штопка носков. Предки считали, что так можно «зашить» счастье.

Швея.
Швея.
СС0

В день Федота нельзя покупать не только одежду, но и цветы. Они могут забрать энергию домочадцев.

А вот приобретение цветущей герани, напротив, к удаче. Правда, чтобы ее привлечь, необходимо купить цветок за большую стоимость, чем просит продавец.

Народные приметы 15 марта

  • Ветреный день с метелью — трава не скоро взойдет.
  • Какой день на Федота, такого и лета жди: теплый — к теплому и мокрому лету, морозный — к холодному, а если дождь пошел, то всё лето будет дождливым.
  • Если сосульки свисают с крыш длинные, то весна затяжная будет.
  • Каким Федот придет, таким и летом июль будет.
  • Скорое потепление придет, если сегодня пройдет снег.
  • Появление снежных наносов предвещает долгое отсутствие трав.
  • Плохую погоду предскажет домашняя птица, если она чистит перья.
  • Беспокойные птицы — примета к усилению ветра.
  • Ели утренняя стужа отступит к полудню, можно ждать потепления.
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