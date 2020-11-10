Что запрещено делать беременным 10 ноября: народные приметы на Параскеву Пятницу

10 ноября отмечается народно-христианский праздник Параскева Пятница. По-другому его называют Параскева Льняница, Льняница, Бабья заступница, Трепальницы и День великомученицы Параскевы. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 10 ноября

Святая Параскева была помощницей в женских делах и заботах. Обычно в этот день не работали, особенно запрещалось стирать белье и прясть нитки. Можно было лишь мять и трепать лен.

В этот день образ Параскевы украшали различными травами и цветами. Их считали целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили их отваром больных.

Также в этот день осматривали и утепляли избы, а поголовья скота загоняли в зимние стойла.

Беременной женщине запрещается 10 ноября давать в долг деньги. Считается, что таким образом она отдает в чужие руки судьбу своего будущего ребенка.

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Народные приметы 10 ноября