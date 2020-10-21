Что запрещено делать 21 октября: народные приметы на Трифона и Пелагею

21 октября отмечается народно-христианский праздник Трифон и Пелагея. По-другому его называют Ознобицы, Ознобуха, Починка, Палашка и Зябушка. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 20 октября

Наши предки в этот день говорили: «С Трифона и Пелагеи все холоднее». Не случайно у этого дня есть и другие названия, явно связанные с наступлением холодов: Ознобицы, Ознобуха, Зябушка.

Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.

В эти дни хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой, потому что подо льдом вода не замерзает. А чтобы достать бочки, во льду рубили полынью.

21 октября традиционно закладывали новые поля, для чего вырубали деревья, а также начинали строительство новой избы. Отсюда еще одно название праздника, Починок. Но старые деревья рубить запрещалось. Считалось, что в них живет душа человека, и если такое дерево срубить, душа останется незащищенной.

Вырубки леса. altaipriroda.ru

Народные приметы 20 октября