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Жизнь

Что запрещено делать 21 октября: народные приметы на Трифона и Пелагею

21 октября отмечается народно-христианский праздник Трифон и Пелагея. По-другому его называют Ознобицы, Ознобуха, Починка, Палашка и Зябушка. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Валенки.
Валенки.
архив ООО "Руно"

Народные традиции 20 октября

Наши предки в этот день говорили: «С Трифона и Пелагеи все холоднее». Не случайно у этого дня есть и другие названия, явно связанные с наступлением холодов: Ознобицы, Ознобуха, Зябушка.

Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.

В эти дни хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой, потому что подо льдом вода не замерзает. А чтобы достать бочки, во льду рубили полынью.

21 октября традиционно закладывали новые поля, для чего вырубали деревья, а также начинали строительство новой избы. Отсюда еще одно название праздника, Починок. Но старые деревья рубить запрещалось. Считалось, что в них живет душа человека, и если такое дерево срубить, душа останется незащищенной.

Вырубки леса.
Вырубки леса.
altaipriroda.ru

Народные приметы 20 октября

  • Если 21 октября облака низко располагаются, то скоро наступят холода.
  • Если луна в кругах виднеется, то лето будет сухим.
  • Если мыши свою нору роют в теплую сторону, зима будет суровой.
  • Около солнца появился туманный круг — к сухой и ясной погоде.
  • Лес сереет — к морозу. Поздние грибы — поздний снег.
  • Дятел долбит дерево, начиная снизу, и поднимается кверху, сдирая всю кору — к суровой и снежной зиме.
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