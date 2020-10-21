Что запрещено делать 21 октября: народные приметы на Трифона и Пелагею

Народные традиции 20 октября
Наши предки в этот день говорили: «С Трифона и Пелагеи все холоднее». Не случайно у этого дня есть и другие названия, явно связанные с наступлением холодов: Ознобицы, Ознобуха, Зябушка.
Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.
В эти дни хозяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огурцами и капустой, потому что подо льдом вода не замерзает. А чтобы достать бочки, во льду рубили полынью.
21 октября традиционно закладывали новые поля, для чего вырубали деревья, а также начинали строительство новой избы. Отсюда еще одно название праздника, Починок. Но старые деревья рубить запрещалось. Считалось, что в них живет душа человека, и если такое дерево срубить, душа останется незащищенной.
Народные приметы 20 октября
- Если 21 октября облака низко располагаются, то скоро наступят холода.
- Если луна в кругах виднеется, то лето будет сухим.
- Если мыши свою нору роют в теплую сторону, зима будет суровой.
- Около солнца появился туманный круг — к сухой и ясной погоде.
- Лес сереет — к морозу. Поздние грибы — поздний снег.
- Дятел долбит дерево, начиная снизу, и поднимается кверху, сдирая всю кору — к суровой и снежной зиме.