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Жизнь

Что запрещено делать 19 сентября: народные приметы на Михайлово Чудо

19 сентября отмечается народно-христианский праздник Михайлов день. По-другому его называют Михайлов день, Михайловские утренники, Первая братчина и Михайловские морозы. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Народные традиции 19 сентября

В этот день запрещается работать. Если отложить запланированные дела сосем не получается, то лучше всего закончить их до обеда.

19 сентября наши предки решали все споры и разногласия между соседями и родственниками, если такие были. Для этого организовывали «сходки», на которых находили решение. Необходимо было забыть и простить затаенные обиды. Обязательными условиями этого ритуала были объятия и ужин за общим столом.

На Михайлов день начинались первые морозы. Наши предки говорили: «Михаил заморозком прихватил». Эти заморозки было принято называть «чудами».

В этот день с молитвой обращались к архангелу Михаилу об исцелении от лихорадки. Он считался победителем злых духов, которые были источником болезни.

Изморозь. Иней.
Изморозь. Иней.
Albin Stageklint, CC BY 2.0

19 сентября не принесут радости крупные приобретения.

Также наши предки верили, что сегодня нельзя мыть голову, потому что можно смыть весь ум.

Народные приметы 19 сентября

  • Пока листья с вишни не опали, сколько бы снега ни выпало, он растает.

  • Если листья осины опускаются на землю «лицом» вверх — зима холодной будет, изнанкой кверху — теплой, а если по-разному — зима будет умеренная.

  • Если погода теплая — осень будет долгой.

  • Появившийся на деревьях иней — к снежной зиме.

  • Утром туман — к теплу.

  • Листья с березы ещё не осыпались — зимние месяцы будут холодными.

  • Желание, загаданное сегодня, скоро исполнится.

  • Вечером синие облака на небе — к перемене погоды.

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