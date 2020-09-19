Что запрещено делать 19 сентября: народные приметы на Михайлово Чудо

19 сентября отмечается народно-христианский праздник Михайлов день. По-другому его называют Михайлов день, Михайловские утренники, Первая братчина и Михайловские морозы. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 19 сентября

В этот день запрещается работать. Если отложить запланированные дела сосем не получается, то лучше всего закончить их до обеда.

19 сентября наши предки решали все споры и разногласия между соседями и родственниками, если такие были. Для этого организовывали «сходки», на которых находили решение. Необходимо было забыть и простить затаенные обиды. Обязательными условиями этого ритуала были объятия и ужин за общим столом.

На Михайлов день начинались первые морозы. Наши предки говорили: «Михаил заморозком прихватил». Эти заморозки было принято называть «чудами».

В этот день с молитвой обращались к архангелу Михаилу об исцелении от лихорадки. Он считался победителем злых духов, которые были источником болезни.

Изморозь. Иней. Albin Stageklint , CC BY 2.0

19 сентября не принесут радости крупные приобретения.

Также наши предки верили, что сегодня нельзя мыть голову, потому что можно смыть весь ум.

Народные приметы 19 сентября