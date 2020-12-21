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Что запрещено делать в день Анфисы Рукодельницы: народные приметы 21 декабря

21 декабря отмечается народно-христианский праздник — день Анфисы Рукодельницы. Другие названия праздника: «Анфиса», «Анфисин день».
Рассказываем, с какими традициями и приметами связан этот день.

Зима в Барнауле. Иней.
Зима в Барнауле. Иней.
"Барнаул 22"

Народные традиции 21 декабря

21 декабря всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Это делать желательно было в одиночестве, чтобы не сглазили. А если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды от порчи.

«На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз», — говорили предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоться иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

С глубокой древности все орнаменты вышивок на одежде служили в первую очередь оберегом. К таким же оберегам относятся и все женские украшения: серьги, перстни, подвески, ожерелья и т. д.

В мужском костюме таких оберегов было намного меньше, потому что мужчина значительно сильнее женщины, следовательно, он может противостоять атакам нечистой силы с большим успехом.

Рукоделие.
Рукоделие.
ССО

Вышивкой было принято покрывать все отверстия и проемы в одежде человека (ворот, подол, рукава), чтобы нечисть не пробралась к телу человека.
21 декабря нельзя жадничать, отказывать людям в просьбе. Оставаться в одиночестве. День полагается провести в кругу семьи. Также запрещено оставлять дела незаконченными.

Народные приметы 21 декабря

  • Если в этот день стоит морозная погода, то быть зиме мягкой, но снежной.
  • Если на улице завывает вьюга или пошел снегопад, то лето будет дождливым.
  • Если воробьи начали строить гнезда и таскать разные ветки и мусор — через 2−3 дня ударят лютые морозы.
  • Если синицы и другие птицы стали искать укрытие и под крышей прятаться, то вскоре разразится метель.
  • Если с утра синицы наперебой зачирикали, то ночь будет морозной.
  • Родившиеся 21 декабря — сильные личности.
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