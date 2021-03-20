Что запрещено делать в день Павла. Народные приметы 20 марта

Народные традиции 20 марта
На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь».
Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда.
По народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».
На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.
Дата считалась подходящей для забот о здоровье. По возможности стоило посетить врача даже при отсутствии тревожных симптомов. Знахари охотно работали допоздна и старались принять всех желающих.
В этот день проводили любые обряды и гадания. На свадьбу, ребенка и т.д.
20 марта нельзя грустить и ссориться. Предки верили, что как пройдет этот день, так и весь следующий месяц. При этом не стоит игнорировать свои чувства и создавать мнимое веселье.
Еще не рекомендуется пересаживать цветы. Считается, что иначе растения не проживут долго.
Народные приметы 20 марта
- Если днем пасмурно, а к ночи холодно, то вскоре следует ожидать заморозков.
- Синева горизонта предвещает скорое потепление, а вот прояснение к вечеру напротив обещает заморозки.
- Дует южный ветер — вскоре возможна засуха.
- Сосульки на крышах висят длинные, значит, будет хороший лен.
- Лед держится, а вода тает, значит, год будет неурожайным.
- Если в этот день прилетали жаворонки, то весна будет теплой, а появление зяблика означало продолжение зимы.
- Приснившийся 20 марта сон обязательно сбудется через три года.