Что запрещено делать в день Павла. Народные приметы 20 марта

20 марта отмечается народно-христианский праздник — Павлов день. По-другому его называют: «День Павла Капельника», «Павел мартовский». Народные традиции и приметы даты — в материале altapress.ru.

Народные традиции 20 марта

На Руси считалось, что с Павла «весна идет». Впрочем, холод еще чувствовался: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная, как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь».

Тем не менее, тепло неизбежно наступало, снежный покров таял все быстрее. Порой с крыш срывались пласты снега и льда.

По народному поверью, это падали на землю грехи тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных».

На Павла можно было проверить, насколько правдивы приметы. Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день. А вот обильная капель с сосулек обещала хороший урожай льна и конопли летом.

Дата считалась подходящей для забот о здоровье. По возможности стоило посетить врача даже при отсутствии тревожных симптомов. Знахари охотно работали допоздна и старались принять всех желающих.

В этот день проводили любые обряды и гадания. На свадьбу, ребенка и т.д.

Конфликт , ссора. pixabay.com

20 марта нельзя грустить и ссориться. Предки верили, что как пройдет этот день, так и весь следующий месяц. При этом не стоит игнорировать свои чувства и создавать мнимое веселье.

Еще не рекомендуется пересаживать цветы. Считается, что иначе растения не проживут долго.

Народные приметы 20 марта