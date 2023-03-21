Что запрещено делать в день весеннего равноденствия. Приметы и традиции 21 марта

Традиции в день весеннего равноденствия
День весеннего равноденствия с античных времен у многих народов мира считали большим праздником.
Праздник на Руси называли «Сороки». В старину считали, что на весеннее равноденствие прилетает именно 40 птиц, а символом праздника был жаворонок — он возвращался первым и по приметам приносил с собой весну.
В этот день раньше всей деревней пекли печенье в виде птицы. Одну часть раздавали детям, которые, бегая по деревне, зазывали жаворонков, другую дарили тому, кто увидит птицу первым.
В день весеннего равноденствия по традиции проводили народные гулянья, сжигали чучело зимы и гадали.
Что нельзя делать 21 марта
- Нельзя грустить — как день проведете, таким будет и следующий месяц.
- Нельзя думать о плохом, чтобы мысли не материализовались.
- Нельзя было работать с землей.
- Следует воздержаться от сплетен, иначе весь год плохо думать и говорить будут о вас.
- Не рекомендуется пересаживать цветы — по приметам, растения не приживутся.
- Нельзя игнорировать окружающих. Нужно протянуть руку помощи нуждающимся, чтобы это ни было, помочь донести сумки или предложить взаймы.
Народные приметы на Вербоносицу
- Облака плывут быстро и высоко — погода будет хорошей.
- Холодно — предстоят еще холодные дни.
- Туман — к заморозкам.
- Верба в доме начала опадать — к болезни.
- Веточка вербы в доме сломалась — грядет неприятность.
- Снег пошел — к урожаю в текущем году.
- Дождь — еще неделю будет лить.
- Много звезд видно — к перемене погоды.
- Ветер усилился ночью — будет тепло.
- Солнечный день — к теплому лету.
- Пасмурный день — лето предстоит дождливое.
- Лужи, ручьи — к урожайному году.