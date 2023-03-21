21 марта
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Жизнь

Что запрещено делать в день весеннего равноденствия. Приметы и традиции 21 марта

Весеннее равноденствие — астрономическое начало весны. Также 21 проходит народный праздник Вербоносица и церковное празднование иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Солнце. Зима. Свет
Солнце. Зима. Свет
СС0

Традиции в день весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия с античных времен у многих народов мира считали большим праздником.

Праздник на Руси называли «Сороки». В старину считали, что на весеннее равноденствие прилетает именно 40 птиц, а символом праздника был жаворонок — он возвращался первым и по приметам приносил с собой весну.

В этот день раньше всей деревней пекли печенье в виде птицы. Одну часть раздавали детям, которые, бегая по деревне, зазывали жаворонков, другую дарили тому, кто увидит птицу первым.

В день весеннего равноденствия по традиции проводили народные гулянья, сжигали чучело зимы и гадали.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Что нельзя делать 21 марта

  • Нельзя грустить — как день проведете, таким будет и следующий месяц.
  • Нельзя думать о плохом, чтобы мысли не материализовались.
  • Нельзя было работать с землей.
  • Следует воздержаться от сплетен, иначе весь год плохо думать и говорить будут о вас.
  • Не рекомендуется пересаживать цветы — по приметам, растения не приживутся.
  • Нельзя игнорировать окружающих. Нужно протянуть руку помощи нуждающимся, чтобы это ни было, помочь донести сумки или предложить взаймы.
Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Народные приметы на Вербоносицу

  • Облака плывут быстро и высоко — погода будет хорошей.
  • Холодно — предстоят еще холодные дни.
  • Туман — к заморозкам.
  • Верба в доме начала опадать — к болезни.
  • Веточка вербы в доме сломалась — грядет неприятность.
  • Снег пошел — к урожаю в текущем году.
  • Дождь — еще неделю будет лить.
  • Много звезд видно — к перемене погоды.
  • Ветер усилился ночью — будет тепло.
  • Солнечный день — к теплому лету.
  • Пасмурный день — лето предстоит дождливое.
  • Лужи, ручьи — к урожайному году.
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