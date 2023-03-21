Что запрещено делать в день весеннего равноденствия. Приметы и традиции 21 марта

Весеннее равноденствие — астрономическое начало весны. Также 21 проходит народный праздник Вербоносица и церковное празднование иконы Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает altapress.ru.

Традиции в день весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия с античных времен у многих народов мира считали большим праздником.

Праздник на Руси называли «Сороки». В старину считали, что на весеннее равноденствие прилетает именно 40 птиц, а символом праздника был жаворонок — он возвращался первым и по приметам приносил с собой весну.

В этот день раньше всей деревней пекли печенье в виде птицы. Одну часть раздавали детям, которые, бегая по деревне, зазывали жаворонков, другую дарили тому, кто увидит птицу первым.

В день весеннего равноденствия по традиции проводили народные гулянья, сжигали чучело зимы и гадали.

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Что нельзя делать 21 марта

Нельзя грустить — как день проведете , таким будет и следующий месяц.

таким будет и следующий месяц. Нельзя думать о плохом , чтобы мысли не материализовались.

чтобы мысли не материализовались. Нельзя было работать с землей.

Следует воздержаться от сплетен , иначе весь год плохо думать и говорить будут о вас.

иначе весь год плохо думать и говорить будут о вас. Не рекомендуется пересаживать цветы — по приметам , растения не приживутся.

растения не приживутся. Нельзя игнорировать окружающих. Нужно протянуть руку помощи нуждающимся , чтобы это ни было , помочь донести сумки или предложить взаймы.

Солнце. unsplash.com

Народные приметы на Вербоносицу