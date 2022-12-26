Что запрещено делать в Евстратиев день: приметы и традиции 26 декабря

Традиции Евстратиева дня
Люди верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и летают, поднимая снежные вихри. Таким образом они пытаются скрыть от людей солнечный свет и продлить царство мрака.
Однако у них ничего не получалось, ведь день начинал постепенно увеличиваться. Люди говорили: «Мученик Евстрат солнышку рад. Прибавился денек, хоть на воробьиный скок».
С 26 декабря люди начинали следить за погодой в течение 12 суток. По приметным дням предсказывали погоду на весь следующий год.
Что нельзя делать 26 декабря?
- Нельзя сквернословить и скандалить — иначе ведьма может свалиться прямо на голову.
- Не стоит оставлять около входной двери веник — ведьма может его похитить и улететь на шабаш.
- Запрещено впускать в дом незнакомцев.
- Не рекомендуется открывать окна и двери — в дом могут залететь злые духи.
- Нельзя отдавать свою одежду другому человеку — можно отдать ему благополучие и здоровье.
Приметы Евстратиева дня
- Погода 26 декабря предскажет, каким будет январь.
- Сороки садятся на снег — к теплу.
- Волки воют под жильем — к морозу.
- Солнце садится в большое облако — ночью возможен буран.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!