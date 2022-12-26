26 декабря
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Жизнь

Что запрещено делать в Евстратиев день: приметы и традиции 26 декабря

26 декабря на Руси прозвали Опасным днем или Ведьмиными посиделками. Православная церковь вспоминает мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Altapress.ru рассказывает, за что так прозвали день, каким приметам, традициям и запретам следовали люди.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Традиции Евстратиева дня

Люди верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и летают, поднимая снежные вихри. Таким образом они пытаются скрыть от людей солнечный свет и продлить царство мрака.

Однако у них ничего не получалось, ведь день начинал постепенно увеличиваться. Люди говорили: «Мученик Евстрат солнышку рад. Прибавился денек, хоть на воробьиный скок».

С 26 декабря люди начинали следить за погодой в течение 12 суток. По приметным дням предсказывали погоду на весь следующий год.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Что нельзя делать 26 декабря?

  • Нельзя сквернословить и скандалить — иначе ведьма может свалиться прямо на голову.
  • Не стоит оставлять около входной двери веник — ведьма может его похитить и улететь на шабаш.
  • Запрещено впускать в дом незнакомцев.
  • Не рекомендуется открывать окна и двери — в дом могут залететь злые духи.
  • Нельзя отдавать свою одежду другому человеку — можно отдать ему благополучие и здоровье.
Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Приметы Евстратиева дня

  • Погода 26 декабря предскажет, каким будет январь.
  • Сороки садятся на снег — к теплу.
  • Волки воют под жильем — к морозу.
  • Солнце садится в большое облако — ночью возможен буран.

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