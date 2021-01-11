Что запрещено делать в Страшный день. Народные приметы 11 января

Народные традиции 11 января
Чтобы уберечься от нечистой силы, люди проводили обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днем раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костер. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.
Прежде существовало множество страшных историй, посвященных этому дню. Эти истории, помимо сказок, рассказывали детям под вечер. Детей в этот день полагалось особенно тщательно оберегать от злых сил молитвами и заботой.
Еще было принято загадывать загадки. Начинали с серьезных, познавательных — об окружающем мире, природе и труде. Позже переходили на шуточные — о предметах быта и домашних животных.
Пока родители занимались с детьми, молодые люди проводили время на посиделках. Святочные гуляния продолжались, и даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не мешали молодежи веселиться.
11 января нельзя в оставаться в одиночестве, но и выходить без особой надобности из дома не стоит, так как нечистая сила гуляет с самого утра и до следующего дня.
В этот день никому нельзя желать здоровья и счастья. Согласно поверью, все произойдет с точностью до наоборот. Также не стоит давать или брать деньги в долг.
Еще следует аккуратно обращаться с солью. Если ее рассыпать, весь год может быть неудачным.
Народные приметы 11 января
- Если в этот день стоит теплая погода, весна будет ранней и теплой.
- Если началась метель, июль будет пасмурный.
- Лошадь спит стоя — к морозу, легла на землю — к оттепели.
- Падает снег хлопьями — к потеплению.
- Дым столбом — к холодам, стелется по низу — к снегу и дождю.
- Звезды сияют на небе — к морозам.
- Северный ветер и чистое небо — к холодам.
- Низко плывут облака — к стуже.
- Шумит лес — к теплу.