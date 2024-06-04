Погода в начале лета не в Сибири радует — жара придет только в конце месяца. Садоводам нужно быть к этому готовыми. Что стоит знать — расскажет altapress.ru.

Что делать дачникам

Важно, чтобы дожди не сопровождались похолоданием. Если будет тепло и влажно, то это не страшно — нужно будет уделить внимание борьбе с сорняками.

В сухую погоду необходимо не дать им укорениться: удалять их в фазе нитевидных отростков, когда они только начинают прорастать. Для этого нужно регулярно проходить по дорожкам и междурядьям с граблями или тяпкой.

Какой будет клубника

Земляника начнет цвести с 10 июня, и в этот период дополнительный полив будет полезен. Однако после 15 июня прогноз может измениться.

Цветоносы могут подмерзнуть только у недавно высаженной рассады с цветочками или у суперранних сортов. Цветок — наиболее уязвимая часть земляники, и если в его центре появилось черное пятно, то ягоды не будет.

Что будет с огурцами и картошкой

Не стоит отчаиваться, если заморозки повредили молодые побеги картофеля. Эта культура способна восстановиться: все клубни, оставшиеся в земле, дадут новые ростки.

Однако повышенная влажность может повлиять на картофель таким образом, что пропалывать его придется не два раза за сезон, а четыре. Окучивать также нужно будет чаще. Что касается огурцов, то при такой холодной погоде и дождях они вообще могут не вырасти. Огурцы любят жару.

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