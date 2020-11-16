Что же вы молчали? От 8 членов правления барнаульского ТСЖ требуют 1,6 млн рублей за бездействие

Заявление о взыскании более 1,6 млн рублей с восьмерых членов правления барнаульского ТСЖ «Ленина-26» подал конкурсный управляющий этого товарищества, признанного банкротом по заявлению торговой сети «Мария-Ра». Причины требования в заявлении подробно описаны. По сути это — попытка заставить отвечать за пассивность и бездеятельность.

Неприятный сюрприз

Попытка привлечь все правление ТСЖ к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве (то есть погасить из личного кармана долги товарищества) — первая в крае. А может быть, и в России.

Выглядит она несправедливой: за работу в правлении жильцы, как правило, денег не получают. Да, многие из них в работу председателя не вникают. Но какой спрос за общественную работу? Словом, на пассивность правления редко обращают внимание.

Но Константин Ворсин, конкурсный управляющий ТСЖ «Ленина 26», все же обратил. Удовлетворение судом его требований может стать для них неприятным сюрпризом.

Проспект Ленина , 26 , ноябрь 2019 года. Анна Зайкова.

Чем виноваты члены правления

Итак, что произошло? ТСЖ, которое много лет атаковало исками торговую сеть «Мария-Ра», признали банкротом по заявлению торговой сети.

11 ноября Ворсин подает заявление в арбитраж, в котором требует взыскать с восьми членов правления, включая Татьяну Головину (в правлении шесть женщин и двое мужчин), по предварительным расчетам, 1,65 млн рублей. Под свое требование он подвел большую базу.

Так, закон о банкротстве говорит: если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий-бездействий контролирующих лиц, они несут субсидиарную ответственность.

Контролирующие ТСЖ лица — это и есть члены правления. В том числе его председатель. Ворсин приходит к выводу: члены правления ТСЖ «Ленина, 26» принимали ключевые решения с нарушением принципов добросовестности и разумности.

Ленина , 26. altapress.ru

Деньги испарились

Как уже не раз сообщил altapress.ru, это ТСЖ, пользуясь законом, добивалась от «Марии-Ра» различных выплат.

По данным Ворсина, в 2017—2018 года на его счет товарищества поступило от торговой сети более 2 млн рублей. Но правление распорядилось деньгами «по своему усмотрению» (так в тексте).

При этом смету расходования суммы правление не составило, общее собрание членов товарищества ее не утверждало — хотя это предусмотрено уставом ТСЖ.

Более того, Ворсин настаивает, что Головина вывела со счетов ТСЖ 1 млн рублей. Часть суммы она перечислила фирме своей родной дочери. Другую использовала по своему усмотрению, отчета о целевом расходовании нет.

А правление не обеспечило должного контроля за ее действиями.

Магазин «Марии-Ра» на пр. Ленина , 26. altapres.ru.

Недобросовестные и неразумные действия

Конкурсный управляющий полагает, что члены правления могли и должны были принять меры, чтобы уменьшить риск нанесения вреда товариществу и его кредиторам.

Могли, например, прекратить полномочия председателя и выбрать нового. Они же, напротив, утвердили недостоверный отчет о финансово-хозяйственной деятельности и исполнение сметы доходов и расходов за 2017 год.

При этом отчет должно было утвердить общее собрание членов ТСЖ.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Кроме того, члены правления не обеспечили сохранность документов бухучета и отчетности (ранее Татьяна Головина сообщала altapress.ru, что документы, находившееся в подвале, залило после аварии). А в итоге конкурсному управляющему их не передали.

Все это Ворсин называет недобросовестными и неразумными действиями правления. Следствием этого, как он полагает, и стала невозможность удовлетворить требования кредиторов ТСЖ в полном объеме.

Не факт , что придется платить

Людей, которые имеют многомиллионные долги по «субсидиарке», сегодня становится все больше. Это бывшие генеральные директора, бухгалтеры, учредители предприятий-банкротов. Но не факт, что в их ряды вольются члены правления ТСЖ «Ленина, 26».

Дмитрий Косов. Анна Зайкова , altapress.ru

Суд будет исследовать, имели ли члены правления реальную возможность повлиять на принятые решения. Есть ли причинно-следственная связь между их действиями (бездействиями) и наступлением такого последствия как банкротство ТСЖ, — комментирует Дмитрий Косов, руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления, медиатор.

По мнению юриста, членам правления важно будет занять на суде позицию и доказать свою добросовестность (несмотря на то, что добросовестность, вообще говоря, предполагается). Представить аргументы, что они интересовались работой правления, стремились проконтролировать председателя.