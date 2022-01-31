Чтобы было просто сделать шаг. Как в Барнауле работает детский центр реабилитации

Барнаульский реабилитационный центр «Шаг за шагом» стал лучшим проектом социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Расскажем, как работает центр и какие методы оздоровления он предлагает.

Как открылся центр

Когда медики общаются с владелицей центра Марией Вайнер, они часто ее спрашивают: «А вы что, тоже врач?».

Медицинского образования у Марии нет, но она не понаслышке знает о реабилитации.

«У моего ребенка были определенные особенности, поэтому я как никто знаю все моменты реабилитации. Мы много где ее проходили — и по России, и за рубежом», — рассказала предпринимательница свою личную историю.

После восстановления ребенка, в 2020 году она приобрела центр «Шаг за шагом». До этого момента он работал на протяжении семи лет. Здесь оказывают помощь детям, которые имеют заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе детский церебральный паралич.

Ребенок может здесь получить комплексную помощь — это восстановление физического здоровья, развитие бытовых навыков и обслуживания себя, развитие социальных связей в среде здоровых сверстников, культурная адаптация.

Все это возможно благодаря применяемой современной методике реабилитации — эрготерапии, эффективной при восстановлении пациентов с нарушением двигательных функций.

«Получить реабилитацию в нашем городе достаточно проблематично. Допустим, чтобы маме „полечить“ неходячего ребенка, нужно объехать весь город. Потому что массаж на одном конце города, логопед — в другом. У нас же в одном месте сосредоточены все необходимые специалисты», — говорит Мария.

Дети. ЛФК. СС0

Цифра 12 специалистов работают в центре «Шаг за шагом» — это главный врач, массажисты, инструкторы ЛФК, логопеды, психолог, психотерапевт, невролог. За один день в центр в среднем обращаются 20 пациентов.

В «Шаг за шагом» работают лучшие медработники, в том числе из Казахстана, который славится своей школой массажа и ЛФК.

«Еще у нас работали рефлектолог и массажист из Китая, на прием к ним особенно стремились попасть. Но, к сожалению, два года назад они уехали в отпуск на родину и до сих пор из-за ограничений они не могут вернуться. Они часто нам звонят, спрашивают, ждем ли мы их назад. Конечно, ждем! Надеемся, что скоро все образуется», — рассказала Мария Вайнер.

Важно В центр могут обратиться не только родители с детьми, но и взрослые, которые, например, перенесли инсульт.

Бизнес не для всех

По словам Марии, в такой бизнес не приходят случайные люди, которые «хотят заработать». Чаще всего, к такому предпринимательству подводит жизнь.

«У нас даже некоторые новые администраторы не могли проработать дольше двух недель — им просто было морально тяжело. Мне и самой раньше было страшно смотреть на особенных детей», — говорит она.

Но чем дольше ты проводишь времени в кругу таких деток, тем больше привыкаешь и смотришь на ситуацию под другим, позитивным ракурсом.

«Я очень люблю особенных детей. Они совсем другие, как сошедшие с небес — все очень умные, с прекрасным внутренним миром. И когда ты видишь их результаты после терапии — у тебя словно крылья вырастают», — описывает свои ощущения владелица «Шаг за шагом».

Радует также то, что постепенно общество тоже начинает принимать детей с особенностями развития. Мария говорит, что она не помнит в своем детстве инвалидов — их прятали от социума, что в корне неверно.

Предпринимательница уверена — очень важно понять, что от инвалидности никто не застрахован. Даже у полностью здоровой матери может появиться особенный малыш — например, из-за врачебной ошибки.

«Все больше становится адекватных родителей. Они приходят к нам со здоровыми детьми и пытаются сблизиться с нашими пациентами — поговорить, подружиться. Это очень радует», — говорит Мария.

Факт В Барнаул на реабилитационные курсы записываются не только жители Алтайского края, но и жители Новосибирска, Кемерова, Ямало-Ненецкого округа и других регионов России. Иногородним «Шаг за шагом» помогает снять квартиру в непосредственной близости от центра по реабилитации.

Награда и грант

У «Шаг за шагом» уже сложилась крепкая репутация — при первых же признаках заболевания врачи советуют обратиться в центр. В таком деле важно не упустить время — чем раньше начать, тем легче будет добиться результата.

На будущее у центра большие планы — во-первых, по гранту они собираются развивать методику эрготерапии, во-вторых, хотят создать франшизу.

«В центре „Мой бизнес“ мы три месяца занимались ее созданием. В марте поедем в Москву на ярмарку франшиз. И, надеюсь, скоро будем расширяться по всей России», — говорит Мария.

Справка

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В этом году победителями регионального этапа стали 7 алтайских компаний и индивидуальных предпринимателей — они представят регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.