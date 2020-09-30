Чтобы лучше показывала Путина: поднебесный репортаж altapress.ru с обновляемой барнаульской телевышки

Телемачта, своей полосатой расцветкой похожая на рождественскую конфету, выше сосен почти втрое. На ней, 197-метровой красавице, расположены четыре площадки на разных уровнях и множество теле- и радиоантенн. В данный момент идет обновление объекта (зачистка, покраска). Altapress.ru побывал на телемачте и увидел, как идут работы.

С башней не путать

— Смотрите, какой ракурс. Дарю!

Андрей Волошин, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра, подсказывает ракурсы для съемки. Он показывает на верхушку строения: «Там цифровые антенны». После, опустив руку до окрашенных ответвлений вышки, добавляет: «Это оттяжки, и они могут быть только у антенно-мачтовых сооружений».

Барнаульская телевышка. Анна Зайкова. Покраска телемачты в Барнауле. Анна Зайкова.

Справка В июне 2019 года Алтайский край перешел с аналогового на цифровое вещание ТВ-каналов. Также с телемачты транслируются радиоканалы «Россия», «Маяк», «Мир», «Вести FM» и другие. Здесь же размещены станции сотовой связи.

Андрей Волошин, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра:

— В отличие от башни мачта удерживается специальными оттяжками − тросами, как на корабельной мачте.

Покраска телемачты в Барнауле. Анна Зайкова.

Чтобы было заметно

Издалека полосатая мачта выглядит как маяк. Андрей Волошин объясняет: «Сооружения выше 75 метров должны быть окрашены с чередованием красного и белого цветов с целью наилучшей видимости в соответствии со строительными нормами».

Барнаульская телевышка. Анна Зайкова.

Часть конструкции, виднеющаяся из-за забора со стороны Змеиногорского тракта, свежим блеском прямо искрит на солнце. Низ вышки — матовый, немного блеклый. Его еще не покрасили, только зачистили и обезжирили.

Покрытие вышки планируется полностью обновить до 3 октября. Главное в деле — хорошая погода. Под дождем, грозят пальцами специалисты, работы проводить нельзя: краска не ляжет.

Барнаульская телевышка. Анна Зайкова.

Не пересекаясь

Покраской огромной АМС занимаются всего двое рабочих, которых прислал подрядчик. При этом трудятся они то вдвоем, то вообще поодиночке. Отыскать на красной вышке человека в темно-оранжевой одежде непросто. От чужих глаз его будто намеренно скрывает разлетающаяся краска.

Покраска телемачты в Барнауле. Анна Зайкова.

Главный инженер Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра Андрей Ананченко рассказывает: «Обычно один рабочий находится наверху, другой — внизу. Чтобы было удобно наверху вдвоем, нужно поставить дополнительный насос и оборудование. Только так удастся подавать краску в пульверизаторы, чтобы люди не закрасили друг друга».

Особое покрытие

Каждый год состояние вышки проверяет антенно-мачтовая служба. Именно она выносит вердикт: реставрировать или нет. К выбору краски подход тоже тщательный.

Покраска телемачты в Барнауле. Анна Зайкова.

Андрей Ананченко, главный инженер Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра:

— Для металлоконструкции, цвет которой мы обновляем раз в 5−10 лет, используется органосиликатная краска. Такое покрытие хорошо прилипает, долго держится и не выгорает на солнце.

Покраска телемачты в Барнауле. Анна Зайкова.

Справка В предыдущий раз телевизионную мачту красили в 2013 году.

Вместо фитнеса

На вышку пускают только специалистов с соответствующим уровнем допуска. К примеру, расстояние между лестничными перекладинами — 40 см, так высоко поднимать ноги могут даже не все профи.

Барнаульская телевышка. Анна Зайкова.

Андрей Ананченко, главный инженер Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра:

— Внутри мачты, где проходит лестница, есть перекрытия-«этажи». Они предназначены для того, чтобы человек мог при подъеме передохнуть.

Наверх без проблем попадут промышленные альпинисты и антеннщики-мачтовики — подготовленные, в касках, с крепким здоровьем и без страха высоты. Но даже им будет нелегко.

Барнаульская телевышка. Предоставлено altapress.ru.

«Отрытого доступа на мачту нет. Рабочие проходят инструктажи на месте, узнают об опасностях, проверяют карабины, веревки, каски», — рассказывает Андрей Ананченко.

Как Спайдермен

— Не боитесь, что краской забрызгает?

— Не боюсь.

Пока мы беседовали с руководителями, Александр, рабочий, спустился ниже к земле. За полчаса он успел покрасить примерно 10 метров телемачты и стал еще сильнее похож на Человека-паука. Подстрахованный тросом, мужчина перемещался по «трубе» вправо-влево, а из-за его алой от пятен спины жужжал пульверизатор.

Покраска телемачты в Барнауле. Анна Зайкова.

Телефонные звонки с вопросом «Как вам там, наверху?» запрещены. Все потому, что отвечать с телевышки рабочему тяжеловато — мешают ветер и бесконечные брызги. Пообщаться получилось лишь после смены.

С высокой колокольни

Андрей Ананченко, главный инженер Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра:

— Быть наверху нелегко. Там всегда ветер. Сложно даже связываться с напарником.

Барнаульская телевышка. Анна Зайкова.