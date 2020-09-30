Чтобы лучше показывала Путина: поднебесный репортаж altapress.ru с обновляемой барнаульской телевышки

С башней не путать
— Смотрите, какой ракурс. Дарю!
Андрей Волошин, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра, подсказывает ракурсы для съемки. Он показывает на верхушку строения: «Там цифровые антенны». После, опустив руку до окрашенных ответвлений вышки, добавляет: «Это оттяжки, и они могут быть только у антенно-мачтовых сооружений».
Справка
В июне 2019 года Алтайский край перешел с аналогового на цифровое вещание ТВ-каналов. Также с телемачты транслируются радиоканалы «Россия», «Маяк», «Мир», «Вести FM» и другие. Здесь же размещены станции сотовой связи.
Андрей Волошин, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра:
— В отличие от башни мачта удерживается специальными оттяжками − тросами, как на корабельной мачте.
Чтобы было заметно
Издалека полосатая мачта выглядит как маяк. Андрей Волошин объясняет: «Сооружения выше 75 метров должны быть окрашены с чередованием красного и белого цветов с целью наилучшей видимости в соответствии со строительными нормами».
Часть конструкции, виднеющаяся из-за забора со стороны Змеиногорского тракта, свежим блеском прямо искрит на солнце. Низ вышки — матовый, немного блеклый. Его еще не покрасили, только зачистили и обезжирили.
Покрытие вышки планируется полностью обновить до 3 октября. Главное в деле — хорошая погода. Под дождем, грозят пальцами специалисты, работы проводить нельзя: краска не ляжет.
Не пересекаясь
Покраской огромной АМС занимаются всего двое рабочих, которых прислал подрядчик. При этом трудятся они то вдвоем, то вообще поодиночке. Отыскать на красной вышке человека в темно-оранжевой одежде непросто. От чужих глаз его будто намеренно скрывает разлетающаяся краска.
Главный инженер Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра Андрей Ананченко рассказывает: «Обычно один рабочий находится наверху, другой — внизу. Чтобы было удобно наверху вдвоем, нужно поставить дополнительный насос и оборудование. Только так удастся подавать краску в пульверизаторы, чтобы люди не закрасили друг друга».
Особое покрытие
Каждый год состояние вышки проверяет антенно-мачтовая служба. Именно она выносит вердикт: реставрировать или нет. К выбору краски подход тоже тщательный.
Андрей Ананченко, главный инженер Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра:
— Для металлоконструкции, цвет которой мы обновляем раз в 5−10 лет, используется органосиликатная краска. Такое покрытие хорошо прилипает, долго держится и не выгорает на солнце.
Справка
В предыдущий раз телевизионную мачту красили в 2013 году.
Вместо фитнеса
На вышку пускают только специалистов с соответствующим уровнем допуска. К примеру, расстояние между лестничными перекладинами — 40 см, так высоко поднимать ноги могут даже не все профи.
Андрей Ананченко, главный инженер Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра:
— Внутри мачты, где проходит лестница, есть перекрытия-«этажи». Они предназначены для того, чтобы человек мог при подъеме передохнуть.
Наверх без проблем попадут промышленные альпинисты и антеннщики-мачтовики — подготовленные, в касках, с крепким здоровьем и без страха высоты. Но даже им будет нелегко.
«Отрытого доступа на мачту нет. Рабочие проходят инструктажи на месте, узнают об опасностях, проверяют карабины, веревки, каски», — рассказывает Андрей Ананченко.
Как Спайдермен
— Не боитесь, что краской забрызгает?
— Не боюсь.
Пока мы беседовали с руководителями, Александр, рабочий, спустился ниже к земле. За полчаса он успел покрасить примерно 10 метров телемачты и стал еще сильнее похож на Человека-паука. Подстрахованный тросом, мужчина перемещался по «трубе» вправо-влево, а из-за его алой от пятен спины жужжал пульверизатор.
Телефонные звонки с вопросом «Как вам там, наверху?» запрещены. Все потому, что отвечать с телевышки рабочему тяжеловато — мешают ветер и бесконечные брызги. Пообщаться получилось лишь после смены.
С высокой колокольни
Андрей Ананченко, главный инженер Алтайского краевого радиотелевизионного передающего центра:
— Быть наверху нелегко. Там всегда ветер. Сложно даже связываться с напарником.
Справка
Барнаульская телевизионная вышка, введенная в эксплуатацию в 1963 году, — одна из самых высоких в крае. Выше нее только Заринская (250 м) и Усть-Калманская (330 м) мачты.