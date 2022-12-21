Чтобы не бесило. 5 способов скоротать время в барнаульской пробке

Altapress.ru сделал подборку необычных дел для барнаульцев, которыми можно заняться в затянувшейся пробке (например, такой, как эта. )

Попеть песни

Иногда талант раскрывается в самых неожиданных ситуациях! Но вообще, согласно результатам опросов, многие люди действительно начинают петь в пробках — причем чаще под музыку без слов.

Помедитировать

Когда все вокруг «триггерит», можно попробовать отвлечься на дыхание. Садиться в позу лотоса и распевать мантры не нужно, медитировать можно в такси или автобусе (разумеется, если вы не за рулем).

Просто сядьте удобнее, закройте глаза, положите руки на колени и делайте медленные вдохи и выдохи.

Пробка в Барнауле Предоставлено Altapress.ru

Поболтать с таксистом

Если вы застряли в пробке на такси, то водитель может составить вам неплохую компанию. Если он разговорчив. Таксисты — кладезь историй.

И вам интересно, и водителю веселее. В пробке и без того тоскливо, так что лучше провести время за беседой, чем в гробовом молчании.

Пробка. unsplash.com

Послушать аудиокнигу или подкаст

Читать книги в дороге не всегда удобно, некоторых от этого укачивает. Тут спасают подкасты и аудиокниги: последние идеально подходят людям, у которых скопился большой список для чтения.

Пробка в Барнауле Предоставлено Altapress.ru

Позавтракать

Может, звучит странно, но на деле не всегда удается подкрепиться перед работой. Кто-то любит поспать лишние 15 минут, кто-то в принципе регулярно опаздывает. Но завтраком не стоит пренебрегать. Если машины не планируют сдвигаться с мертвой точки, а поблизости есть магазин или у вас — еда, то этим стоит воспользоваться.