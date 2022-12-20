«Продам машину, куплю вертолет». О чем думают водители в барнаульских пробках

В скучной пробке для счастья нужно немного — например, работающие светофоры.
Сообщения водителей в пробке
2GIS
Некоторые из водителей уже готовы купить новый автомобиль или целый вертолет — все ради того, чтобы оказаться побыстрее дома.
Сообщения водителей в пробке
2GIS
Те же счастливчики, которым удалось избежать пробки, искренне сочувствуют коллегам.
Сообщения водителей в пробке
2GIS
Прочтите мысли «пробочников» и вы:
Напоминаем, что в Барнауле стоят пробки в 9 баллов.
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