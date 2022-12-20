20 декабря
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Жизнь

«Продам машину, куплю вертолет». О чем думают водители в барнаульских пробках

Пробка — не то место, где хочется оказаться в конце рабочего дня. Но именно там сейчас находятся барнаульские водители. О чем они думают, раскрыли сообщения 2GIS и Altapress.ru.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

В скучной пробке для счастья нужно немного — например, работающие светофоры.

Сообщения водителей в пробке
Сообщения водителей в пробке
2GIS

Некоторые из водителей уже готовы купить новый автомобиль или целый вертолет — все ради того, чтобы оказаться побыстрее дома.

Сообщения водителей в пробке
Сообщения водителей в пробке
2GIS

Те же счастливчики, которым удалось избежать пробки, искренне сочувствуют коллегам.

Сообщения водителей в пробке
Сообщения водителей в пробке
2GIS

Прочтите мысли «пробочников» и вы:

Напоминаем, что в Барнауле стоят пробки в 9 баллов.

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