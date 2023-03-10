Чтобы сохранить лес. Застройщик квартала на Горе отправит проект на общественные слушания

Строительная компания «Мой Дом», которая планирует возвести на барнаульской Горе квартал из пяти домов, намерена повторно вынести проект на общественное обсуждение. Ранее жильцы ближайших многоэтажек воспротивились строительству микрорайона: они опасались, что во время работ может пострадать растущий на участке лес. Однако девелопер настаивает на своей позиции и готов ее многократно пояснять: компания сохранит 99% деревьев на участке и создаст общественное пространство, которое будет полезно жителям ближайших домов.

Встроить в среду

Сохранение существующего зеленого массива, его благоустройство и облагораживание — главная задача, которая стоит перед компанией. Эту миссию и идею застройщик намерен донести до всех жителей многоэтажных домов, которые расположены по соседству с участком.

На территории в 1,2 га сейчас растут 67 хвойных и лиственных деревьев. Зелёная зона не облагорожена и не используется как полноценная территория отдыха: много сухостоя, валежника, непроходимые заросли.

При разработке проекта и инвестор, и архитекторы были едины в одном: «посадить» дома на площадке нужно таким образом, чтобы максимально сберечь многолетние растения.

Предполагаемое размещение домов в лесном массиве. Фото предоставлено ООО «УК «Мой Дом».

Поэтому строительство пяти девятиэтажек затронет всего несколько деревьев. Остальные будут максимально оберегать от различных воздействий.

Также застройщик намерен сохранить существующую аллею и сделать ее главным элементом квартала. А часть лиственных деревьев, которые станут «кандидатами» на пересадку, готов передать на благоустройство соседнего участка и города.

Кстати, эту идею на круглом столе, который компания «Мой Дом» организовала в конце ноября 2022 года, поддержали и барнаульские общественники. Управляющий парком «Изумрудный» Владислав Вакаев отметил, что строительные компании краевой столицы практически не занимаются пересадкой и сохранением деревьев. А зря.

Депутат Барнаульской гордумы, член движения «За зелёный Барнаул» Юрий Красильников отметил, что опыт компании «Мой Дом» должны перенять и другие девелоперы города.

— Не рубить деревья — это та мысль, которую надо всем застройщикам нести. Экономически выгодно их не рубить, а встраивать в среду. Почему-то не все это понимают, — отметил он.

Место притяжения

Директор компании «Мой Дом» Павел Князев рассказал, что компания намеренно выбрала участок с растительностью, чтобы вписать её в инфраструктуру. Покупать землю, чтобы спилить столетние сосны — было бы глупо и безрассудно.

— Территория на Змеиногорском тракте уникальна тем, что там много растительности. Поэтому мы планируем застроить всего 21% участка — это утверждённый законодательством минимум. На площадке есть овраг, и перепад высоты составляет около десяти метров. Мы решили разместить дома в этом овраге, использовав рельеф как часть комплекса. Так получится сберечь вековые деревья от вырубки, — пояснил он.

Особенность запроектированного объекта еще и в том, что в нем будет уделено большое внимание социально-общественным пространствам: в домах будет частный детский сад, а также веревочный парк для детей, бассейн, ресторан, магазин у дома. Пользоваться этими объектами смогут и жители ближайших домов. С такой позицией застройщик намерен выйти на повторные обсуждения проекта.

Нынешнее состояние лесного массива. Фото предоставлено ООО «УК «Мой Дом».