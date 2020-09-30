Чтобы зря не ждать. Профсоюзы требуют изменить систему начисления пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) считает, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования нужно исключить накопительный компонент. Письмо с соответствующим предложением она направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как отмечается в документе, из системы государственного обязательного пенсионного страхования выведен параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако он сохранен для накопительного компонента.

Согласно действующему законодательству, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии рассчитан на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста.

Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин.

С 2015 года показатель, установленный на уровне 19 лет, ежегодно увеличивается и в 2021 году составит 22 года, пишет РБК.



Профсоюзы считают, что эта практика снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и «дискредитирует саму идею накопительной пенсии». В связи с этим федерация просит прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.