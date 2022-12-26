26 декабря
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Жизнь

Чудный зимний городок. Как Барнаул преобразился к Новому году

Новый год уже наступает на пятки, и Барнаул превращается в сказочный зимний городок. Вот и улица Мало-Тобольская засверкала огнями и готова к приему гостей, сообщает мэрия города.

Новогодний городок на ул. Мало-Тобольская
Новогодний городок на ул. Мало-Тобольская
Мэрия Барнаула

Главная виновница торжества — зеленая шестиметровая ель — стоит в центре площади. Ее нарядили в больше банты и бусы из шаров. Возле елки установили новогодний ящик с Волшебной почтой Деда Мороза. Опустить письмо с желанием можно до 10 января.

Вход в новогодний городок оформили большими световыми композициями в виде звезд. Это любимая фотозона барнаульцев.

В сказочном городе поселились зверушки из гирлянд, герои советских мультфильмов и ледяные Дед Мороз и Снегурочка. К ним присоединились восемь ледовых барельефов по сюжетам новогодних открыток прошлых лет.

Маленькие барнаульцы смогут весело покататься с горок.

Парковочные места для гостей площадки на Мало-Тобольской находятся на внутренней территории рынка «Старый Базар» и со стороны проспекта Социалистического.

Кроме того похожие новогодние городки построили на площади ДК поселка Южного, на площади ДК поселка Центрального и в микрорайоне Затон возле хоккейной площадки.

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