Чудом спасенная от мучительной смерти выпь Клавдия приедет в Барнаул

Птицу привезли в Центр реабилитации диких животных Новосибирска 22 ноября 2020 года практически без признаков жизни. Сотрудники центра не надеялись, что Клавдия доживет до следующего утра.
У выпи была травма роговицы правого глаза и застарелый переломом берцовой кости левой ноги. Зоозащитникам удалось выходить Клавдию.
Птица ожила и даже стала активно есть, набирая вес. Ее откармливали окунями, которых привозили новосибирские рыбаки.
Теперь выпь Клавдия отправилась в барнаульскую организацию помощи диким животным «Ноев ковчег», чтобы подготовиться к выпуску на волю.
Ранее специалисты «Ковчега» выпустили после реабилитации двух неясытей.