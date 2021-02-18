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Жизнь

Чудом спасенная от мучительной смерти выпь Клавдия приедет в Барнаул

Новосибирские волонтеры спасли от гибели и выходили выпь, которую теперь отправляют в Барнаул «общаться с себе подобными», пишет vn.ru.

Выпь Клавдия.
Выпь Клавдия.
https://vk.com/birds54

Птицу привезли в Центр реабилитации диких животных Новосибирска 22 ноября 2020 года практически без признаков жизни. Сотрудники центра не надеялись, что Клавдия доживет до следующего утра.

У выпи была травма роговицы правого глаза и застарелый переломом берцовой кости левой ноги. Зоозащитникам удалось выходить Клавдию.

Выпь Клавдия.
Выпь Клавдия.
vk.com/birds54

Птица ожила и даже стала активно есть, набирая вес. Ее откармливали окунями, которых привозили новосибирские рыбаки.

Теперь выпь Клавдия отправилась в барнаульскую организацию помощи диким животным «Ноев ковчег», чтобы подготовиться к выпуску на волю.

Ранее специалисты «Ковчега» выпустили после реабилитации двух неясытей.

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