«Чушь собачья». Разработчик «Новичка» утверждает, что Навальный не мог быть отравлен новой версией яда

Как сообщает РБК Леонид Ринк знаком со всеми разновидностями «Новичков». Химик убежден, что Навальный не мог быть отравлен ядом из этой группы, так как у оппозиционера нет симптомов, возникающих при контакте с этим веществом

Опубликованная немецким журналом Die Zeit информация о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок», не соответствует действительности. Об этом заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

«Чушь собачья абсолютно. <…> Никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия , к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о «Новичке», — сказал Ринк, добавив, что он знает все разновидности «Новичков».

Алексей Навальный. instagram.com/navalny.

Напомним, что накануне, 9 сентября, Die Zeit опубликовал материал, в котором говорилось, что Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок». К такому выводу, как сообщил журнал, пришли в Институте фармакологии и токсикологии бундесвера.

По версии издания, новая модификация «Новичка» является более смертоносной, имея при этом свойство действовать медленнее, чем известные до сих пор варианты яда.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика поместили в отделение токсикореанимации городской больницы. Там он впал в кому, его состояние оценивалось как тяжелое.

Ночью 22 августа, после того как жена Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить вывезти ее мужа для лечения за границу. Политика разрешили перевезти в Германию.

Оппозиционера поместили в берлинскую клинику «Шарите». Ее специалисты после доставки Навального провели несколько исследований, которые указали на «интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».