Чуть-чуть отпустило: 3 февраля мороз в Алтайском крае станет слабее

В Алтайском крае температура воздуха будет минус 13 — минус 18 градусов, в северных районах — до минус 23, в южных — до минус 8 — минус 13 градусов с похолоданием в течение дня.

На большей части территории края пройдет снег, в южных районах — местами сильный, переходящий в метель. На дорогах гололедица.

В Барнауле градусники покажут минус 18 — минус 20. Ветер восточный, с переходом на северный, 3−8 м/с, по югу порывы 12−17 м/с. В первой половине дня временами снег, на дорогах гололедица

По прогнозам синоптиков морозы отступят только на один день, а затем снова усилятся. В ночь на 4 февраля температура опустится до минус 31 градуса.