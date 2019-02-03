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Жизнь

Чуть-чуть отпустило: 3 февраля мороз в Алтайском крае станет слабее

Днем 3 февраля столбики термометров в Алтайском крае поднимутся до минус 8 градусов, сообщил Алтайский ЦГМС.

Пробки в Барнауле, автомобили зимой.
Пробки в Барнауле, автомобили зимой.
Анна Зайкова, altapress.ru

В Алтайском крае температура воздуха будет минус 13 — минус 18 градусов, в северных районах — до минус 23, в южных — до минус 8 — минус 13 градусов с похолоданием в течение дня.

На большей части территории края пройдет снег, в южных районах — местами сильный, переходящий в метель. На дорогах гололедица.

В Барнауле градусники покажут минус 18 — минус 20. Ветер восточный, с переходом на северный, 3−8 м/с, по югу порывы 12−17 м/с. В первой половине дня временами снег, на дорогах гололедица

По прогнозам синоптиков морозы отступят только на один день, а затем снова усилятся. В ночь на 4 февраля температура опустится до минус 31 градуса.

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