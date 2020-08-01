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Жизнь

Чуть не захлебнулась: в Новосибирске кошка выжила после стирки в машинке

В Новосибирске кошка по кличке Снежа выжила после случайной стирки в машинке. Животное провело в режиме отстирывания 20 минут, сообщают Вести Новосибирск.

Кошка Снежа выжила после стирки в машинке
Кошка Снежа выжила после стирки в машинке
Фото: nsktv.ru

О данном происшествии рассказали врачи ветеринарной клиники, куда обратились владельцы Снежи. По их словам, кошку всегда привлекала стиральная машинка. Животное в очередной раз забралось внутрь техники, но находившийся дома маленький ребенок случайно активировал машинку.

Ветеринар поделилась, что стирка стояла на 30 градусах, и кошку достали через 20 минут.

У Снежи был травмирован глаз и наблюдались ушибы на теле. Ее доставили в клинику с температурой 33 градуса, при норме 38−39. Также у нее наблюдались кровоподтеки и уплотнение в животе, — рассказывает ветеринар.

В первый день кошке потребовалось стационарное лечение. На следующий день ей стало намного лучше, и Снежу отпустили домой. Теперь ее нужно будет привозить на инъекцию антибиотика в ветеринарную клинику, так как в легкие животного попала вода, и риск развития пневмонии остается высоким.

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