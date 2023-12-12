12 декабря
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Жизнь

Чуйский тракт — тракт стратегического назначения. Путешествие вашей мечты. Быстро, интересно, безопасно

Приближается пора новогодних праздников. Многие из нас уже запланировали поездки в традиционные места отдыха россиян, к которым, безусловно, относится Алтай. Особое место в этом регионе занимает Чуйский тракт. Именно по этой дороге жители Сибири (и не только они) приезжают на отдых на личных автомобилях и автобусах.

Чтобы ваша поездка стала более познавательной, мы решили напомнить об истории Чуйского тракта, привести интересные факты и напомнить, что автотрасса — это зона повышенного внимания. Водители (и пассажиры) должны быть очень внимательны и осторожны!

Журналисты National Geographic включили Чуйский тракт в список 10 самых красивых автодорог мира.
Журналисты National Geographic включили Чуйский тракт в список 10 самых красивых автодорог мира.
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Новейшая история принесла Чуйскому тракту впечатляющие перспективы. Он попал в число 28-ми российских дорог стратегического значения.

Работавшие на нем дорожники, в отличие от остальных, подчинялись непосредственно Минтрансу. Соответственно, обеспечение техникой, материалами, финансами было на высоком уровне.

Освоение целины, увеличение грузооборота, обновление автопарка — все это требовало и развития инфраструктуры. Это и происходило: в 1950–1980-х годах реконструировались целые участки и строились новые мосты.

В 1961 году началом тракта сделали не Бийск, а Новосибирск, а последнее коренное переустройство прошло в середине 80-х, когда проложили новую дорогу через перевал Чике-Таман.

Сегодня Чуйский тракт — дорога федерального значения. Это значит, что на ее содержание выделяют достаточно денег, чтобы поддерживать практически в идеальном состоянии. Прокатиться по его серпантинам приезжают туристы со всего мира. Журналисты National Geographic даже включили Чуйский тракт в список 10 самых красивых автодорог мира.

Постскриптум

Прабабушка светофора

Проезд бома.
Проезд бома.
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В давние времена при проезде бомов возница шел к началу узкого места и клал на дорогу шапку, чтобы встречный караван заметил и пропустил путников.

Иначе было не разъехаться.

Дембельский мост

В 1936 году через Катунь в районе села Иня построили первый в мире двухкабельный висячий мост.
В 1936 году через Катунь в районе села Иня построили первый в мире двухкабельный висячий мост.
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В 1936 году через Катунь в районе села Иня построили первый в мире двухкабельный висячий мост. Проект подготовил студент-пятикурсник Сергей Цаплин. Это была его дипломная работа.

Цаплин сам претворял свой проект в жизнь: был главным инженером и начальником строительства. Возводили конструкцию зэки. Им сказали — как только мост будет готов, их отпустят. Потому мост прозвали «дембельским».

В 1936 году через Катунь в районе села Иня построили первый в мире двухкабельный висячий мост.
В 1936 году через Катунь в районе села Иня построили первый в мире двухкабельный висячий мост.
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Заключенные руками натягивали тросы, крутили гайки. Канаты для моста скручивались на месте, прямо на льду застывшей Катуни с помощью задней оси грузовика.

Зэков действительно амнистировали. Но когда они уезжали, случилась трагедия: по пути одна из машин перевернулась, погибли 27 человек.

С 1970 года подвесной мост не используется — рядом построили новый железобетонный.

Чуйские стахановцы

Движение грузовых автомобилей по Чуйскому тракту.
Движение грузовых автомобилей по Чуйскому тракту.
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Узнав о почине шахтеров, работники «Совавто» начали соревноваться в перевозке грузов. Безо всяких установок шоферы Николайчук и Лошкарев ударили по рукам — кто больше? Первый приварил к своему ЗИСу третий опорный мост и стал возить на полтонны больше. Второй приладил самодельный прицеп.

Полет инженерной мысли остановила комиссия из Новосибирска, приехавшая… организовывать стахановское движение. В итоге всю «самодеятельность» пришлось свернуть.

Движение грузовых автомобилей по Чуйскому тракту.
Движение грузовых автомобилей по Чуйскому тракту.
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Безопасность движения

Статистика

В 2023 году на федеральных дорогах Алтайского края число погибших в ДТП сократилось на 35%. За 2022 год в результате аварий скончались 69 человек. За аналогичный период этого года — 45.

Число ДТП также уменьшилось на 9%: с 222 до 204.

Положительной динамики удалось добиться благодаря устранению очагов аварийности на Чуйском тракте. На семи опасных участках установили знаки по ограничению скоростного режима, запрет выезда на встречную полосу, а также поставили пешеходное ограждение на 203 километре.

Советы и рекомендации Госавтоинспекции Алтайского края участникам движения

По территории Алтайского края проходит автомобильная дорога федерального значения Р-256 «Чуйский тракт». Трасса популярна среди авто- и мототуристов, велосипедистов и автостопщиков. На ней расположена курортная зона Республики Алтай с большим числом турбаз, кемпингов и гостиниц. В связи с этим Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, что на федеральных автодорогах действуют особые правила дорожного движения, которые необходимо знать и соблюдать.

Перевозка детей в автомобиле

Пассажиров младше 7 лет нужно обязательно перевозить в удерживающих системах, соответствующих росту и весу ребенка – как на переднем сиденье, так и на заднем.

Дети от 7 до 12 лет могут ехать на заднем сиденье без ДУУ, однако должны обязательно быть пристегнуты штатным ремнем. А вот на переднем удерживающее устройство все равно понадобится.

Без спецкресла как на заднем, так и на переднем сиденье ребенка можно перевозить при достижении им 12 лет и роста полутора метров.

Ответственность и штрафы

Штраф за отсутствие специального кресла зависит от того, кто совершил нарушение.

Минимальный штраф составляет 3 тыс. рублей — его получат физические лица, то есть родители, родственники. Должностному лицу, к примеру, воспитателю, учителю, таксисту, придется заплатить 25 тыс. рублей. Юридическому — школе, таксомоторной компании — грозит 100 тыс. рублей, — рассказал Александр Кузьмин.

Аналогичные санкции могут применить, если кресло не подходит ребенку по телосложению, либо в нем находится более одного несовершеннолетнего, либо если оно не зафиксировано в соответствии с инструкцией

Проект Чуйский тракт http://altalong.tilda.ws/12.

В проекте использованы фото: В. В. Сапожников, «Газета Шебалино», Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, amsrus.ru,
открытые источники.

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