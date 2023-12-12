Чуйский тракт — тракт стратегического назначения. Путешествие вашей мечты. Быстро, интересно, безопасно

Чтобы ваша поездка стала более познавательной, мы решили напомнить об истории Чуйского тракта, привести интересные факты и напомнить, что автотрасса — это зона повышенного внимания. Водители (и пассажиры) должны быть очень внимательны и осторожны!

Приближается пора новогодних праздников. Многие из нас уже запланировали поездки в традиционные места отдыха россиян, к которым, безусловно, относится Алтай. Особое место в этом регионе занимает Чуйский тракт. Именно по этой дороге жители Сибири (и не только они) приезжают на отдых на личных автомобилях и автобусах.

Новейшая история принесла Чуйскому тракту впечатляющие перспективы. Он попал в число 28-ми российских дорог стратегического значения.

Работавшие на нем дорожники, в отличие от остальных, подчинялись непосредственно Минтрансу. Соответственно, обеспечение техникой, материалами, финансами было на высоком уровне.

Освоение целины, увеличение грузооборота, обновление автопарка — все это требовало и развития инфраструктуры. Это и происходило: в 1950–1980-х годах реконструировались целые участки и строились новые мосты.

В 1961 году началом тракта сделали не Бийск, а Новосибирск, а последнее коренное переустройство прошло в середине 80-х, когда проложили новую дорогу через перевал Чике-Таман.

Сегодня Чуйский тракт — дорога федерального значения. Это значит, что на ее содержание выделяют достаточно денег, чтобы поддерживать практически в идеальном состоянии. Прокатиться по его серпантинам приезжают туристы со всего мира. Журналисты National Geographic даже включили Чуйский тракт в список 10 самых красивых автодорог мира.

Постскриптум

Прабабушка светофора

Проезд бома. C0.

В давние времена при проезде бомов возница шел к началу узкого места и клал на дорогу шапку, чтобы встречный караван заметил и пропустил путников.



Иначе было не разъехаться.

Дембельский мост

В 1936 году через Катунь в районе села Иня построили первый в мире двухкабельный висячий мост. C0.

В 1936 году через Катунь в районе села Иня построили первый в мире двухкабельный висячий мост. Проект подготовил студент-пятикурсник Сергей Цаплин. Это была его дипломная работа.



Цаплин сам претворял свой проект в жизнь: был главным инженером и начальником строительства. Возводили конструкцию зэки. Им сказали — как только мост будет готов, их отпустят. Потому мост прозвали «дембельским».

В 1936 году через Катунь в районе села Иня построили первый в мире двухкабельный висячий мост. C0.

Чуйские стахановцы

Движение грузовых автомобилей по Чуйскому тракту. C0.

Заключенные руками натягивали тросы, крутили гайки. Канаты для моста скручивались на месте, прямо на льду застывшей Катуни с помощью задней оси грузовика.Зэков действительно амнистировали. Но когда они уезжали, случилась трагедия: по пути одна из машин перевернулась, погибли 27 человек.С 1970 года подвесной мост не используется — рядом построили новый железобетонный.

Узнав о почине шахтеров, работники «Совавто» начали соревноваться в перевозке грузов. Безо всяких установок шоферы Николайчук и Лошкарев ударили по рукам — кто больше? Первый приварил к своему ЗИСу третий опорный мост и стал возить на полтонны больше. Второй приладил самодельный прицеп.



Полет инженерной мысли остановила комиссия из Новосибирска, приехавшая… организовывать стахановское движение. В итоге всю «самодеятельность» пришлось свернуть.

Движение грузовых автомобилей по Чуйскому тракту. C0.

Безопасность движения

Статистика В 2023 году на федеральных дорогах Алтайского края число погибших в ДТП сократилось на 35%. За 2022 год в результате аварий скончались 69 человек. За аналогичный период этого года — 45. Число ДТП также уменьшилось на 9%: с 222 до 204. Положительной динамики удалось добиться благодаря устранению очагов аварийности на Чуйском тракте. На семи опасных участках установили знаки по ограничению скоростного режима, запрет выезда на встречную полосу, а также поставили пешеходное ограждение на 203 километре.

Советы и рекомендации Госавтоинспекции Алтайского края участникам движения

По территории Алтайского края проходит автомобильная дорога федерального значения Р-256 «Чуйский тракт». Трасса популярна среди авто- и мототуристов, велосипедистов и автостопщиков. На ней расположена курортная зона Республики Алтай с большим числом турбаз, кемпингов и гостиниц. В связи с этим Госавтоинспекция Алтайского края напоминает, что на федеральных автодорогах действуют особые правила дорожного движения, которые необходимо знать и соблюдать.

Перевозка детей в автомобиле

Пассажиров младше 7 лет нужно обязательно перевозить в удерживающих системах, соответствующих росту и весу ребенка – как на переднем сиденье, так и на заднем.

Дети от 7 до 12 лет могут ехать на заднем сиденье без ДУУ, однако должны обязательно быть пристегнуты штатным ремнем. А вот на переднем удерживающее устройство все равно понадобится.

Без спецкресла как на заднем, так и на переднем сиденье ребенка можно перевозить при достижении им 12 лет и роста полутора метров.

Ответственность и штрафы

Штраф за отсутствие специального кресла зависит от того, кто совершил нарушение.

Минимальный штраф составляет 3 тыс. рублей — его получат физические лица, то есть родители, родственники. Должностному лицу, к примеру, воспитателю, учителю, таксисту, придется заплатить 25 тыс. рублей. Юридическому — школе, таксомоторной компании — грозит 100 тыс. рублей, — рассказал Александр Кузьмин.

Аналогичные санкции могут применить, если кресло не подходит ребенку по телосложению, либо в нем находится более одного несовершеннолетнего, либо если оно не зафиксировано в соответствии с инструкцией

Проект Чуйский тракт http://altalong.tilda.ws/12.

В проекте использованы фото: В. В. Сапожников, «Газета Шебалино», Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки, amsrus.ru,

открытые источники.