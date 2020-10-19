COVID-19 меняет мир. Эксперты Совбеза РФ предложили изменить доктрину безопасности страны

Евгений Аношин сообщил, что распространение новых вирусов, а также создание искусственных вирусов — это новая угроза. Поэтому эксперты Совбеза обсудили цели, задачи и основные направления действий по защите россиян от этих угроз.
На заседании подчеркнули, что пандемия COVID-19 и вынужденные меры по сдерживанию ее распространения, обнажают серьезные проблемы в различных сферах жизнедеятельности общества и государства.
По мнению членов научного совета, события, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия говорят о возможности возникновения биологических угроз. Они могут быть обусловлены другими опасными патогенами. Совет рекомендовал продолжить дальнейшее развитие мер, направленных на защиту населения от опасных инфекций.
Эксперты Совбеза также предложили разработать дополнительные механизмы по противодействию угрозам, связанным с возможностью совершения терактов с использованием патогенных биологических агентов.