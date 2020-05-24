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Жизнь

COVID попутал. Россиянин не знал, как правильно добраться домой на Алтай и попался пограничникам

Гражданин России не знал, как правильно пересечь границу из Казахстана в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Поэтому домой он решил отправиться пешком, рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Граница, забор.
Граница, забор.
CC0

Мужчина из казахского Семея приехал в приграничное село Байтанат и утром пешком отправился в Россию. После пересечения границы его и задержали сотрудники погрануправления.

За совершенное правонарушение задержанный в соответствии с российским законодательством привлечен к ответственности, отметили в ведомстве.

Как ранее писал altapress.ru, 24 апреля губернатор края Виктор Томенко ужесточил правила въезда на территорию региона. О своем прибытии граждане обязаны сообщить по номеру 112 и уйти на 14-дневную самоизоляцию по месту пребывания.

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