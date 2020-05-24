COVID попутал. Россиянин не знал, как правильно добраться домой на Алтай и попался пограничникам

Мужчина из казахского Семея приехал в приграничное село Байтанат и утром пешком отправился в Россию. После пересечения границы его и задержали сотрудники погрануправления.
За совершенное правонарушение задержанный в соответствии с российским законодательством привлечен к ответственности, отметили в ведомстве.
Как ранее писал altapress.ru, 24 апреля губернатор края Виктор Томенко ужесточил правила въезда на территорию региона. О своем прибытии граждане обязаны сообщить по номеру 112 и уйти на 14-дневную самоизоляцию по месту пребывания.