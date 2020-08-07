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7 августа
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COVID-19 в Алтайском крае притормозил

Скорость распространения коронавируса снизилась. Об этом 7 августа сообщили в информационный центре по мониторингу ситуации по COVID-19.

Анализы.
Анализы.
Pixabay.com

Анализировались данные за неделю с 1 по 7 августа. Алтайский край приблизился к отметке в 10 тыс. выявленных случаев. Доля прироста составляет 8%, что на 2% ниже, чем на предыдущей неделе (10%).

«Несмотря на снижение скорости распространения коронавируса, край остается в пятерке регионов СФО с самыми высокими показателями», — говорится в сообщении информационного центра.

В среднем по Сибири доля прироста новых случаев на том же уровне, что и в Алтайском крае.

Быстрее, чем в среднем по Сибири, коронавирус распространялся в трех регионах СФО: Кемеровская (17%), Омская (11%) и Томская области (9%).

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