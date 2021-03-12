Да, нет, блин! Тест: что вы знаете о Масленице

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Вы никогда не задумывались, зачем на Масленицу обязательно нужно есть блины, лезть на столб и захватывать крепость? Задумайтесь и пройдите тест altapress.ru, где вам откроются загадки блинных дыр.
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