Избавиться от колорадского жука можно с помощью чесночной воды. Эффективные способы борьбы с вредными жуками эксперты издания «БелНовости» .

Специалисты предлагают несколько методов борьбы с колорадским жуком. К ним относятся механические методы, такие как установка липких лент на стебли растений для захвата насекомых. Также существуют биологические методы, например создание благоприятных условий для естественных врагов вредителей — жаб и птиц. Еще один метод — использование препаратов на основе бактерий Bacillus thuringiensis, которые блокируют пищеварительную систему жуков.

Также можно вспомнить о народных методах борьбы с вредителями.

Известно, что колорадский жук не переносит чеснок. На его основе можно приготовить настой: около 250 гр измельченного чеснока нужно положить в пять л воды и оставить на сутки. После этого настой следует процедить, добавить 10 мл 9-процентного уксуса и столовую ложку жидкого мыла, геля или шампуня. Полученным средством можно обработать растения.

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