Tele2 проанализировала потребление мобильного интернета в садовых товариществах, дачных и коттеджных поселках рядом с Барнаулом, Рубцовском и Заринском. За май клиенты оператора использовали на дачах на 67% больше мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый день дачники в пригородных СНТ потребляют столько данных, что их хватило бы на просмотр нескольких тысяч часов видео. Количество активных пользователей Tele2 на дачах выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.
Самый большой трафик в расчете на одного клиента зафиксировали в районе поселка Лесного (СНТ «Ветеран-Лесное», «Молодость», «Силикатчик»). На втором месте — садоводческие товарищества в окрестностях рабочего поселка Южного (СНТ «Сибирский садовод», «Октябрьский садовод», СТ «Алтайские Зори»). Тройку замыкают СНТ рядом со Змеиногорским трактом («Автокомбинат», «Росинка», «Мелиоратор»).
Tele2 обеспечивает голосовой связью и быстрым 4G-интернетом большинство пригородных садовых товариществ. Специальное оборудование на вышках оператора обеспечивает хороший сигнал на большой территории. Средняя скорость мобильного интернета Tele2 в расчете на одного пользователя на дачных участках превышает 16 Мбит/с. Этого достаточно для просмотра видео в качестве Ultra HD, видеозвонков и музыки онлайн.
В 2021 году Tele2 расширила покрытие быстрого мобильного интернета, сделав технологию 4G доступной в пригородах Барнаула (поселок Плодопитомник, СНТ «Росинка», «Алтайский Садовод», «Энергетик», «Спутник», «Солнечный», «Труд», «Центральное», «Восход»), в районе села Баюновские Ключи Первомайского района (СНТ «Огоньки»), а также в юго-восточной части Рубцовска (СНТ № 1, СНТ № 2, СНТ № 3 и другие) и к северу от Заринска (СНТ «Медик», «Заря», СТ «Коксохимик-1»).
Роман Князев,
директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:
«Мы видим, что у дачников есть потребность в быстром мобильном интернете, поэтому постоянно работаем над развитием сети в пригородах. Только за последний год мы построили в садовых товариществах более 15 новых базовых станций, а еще на 16 вышках установили дополнительные 4G-передатчики. Мы улучшили покрытие мобильного интернета в пригородах Барнаула рядом с поселками Березовка, Лесной, Южный и Бельмесево, а это более 20 СНТ. Также мы ускорили 4G-интернет на дачах в окрестностях Рубцовска и Заринска».
В исследование Tele2 попали 40 дачных поселков и садовых товариществ:
- В Барнауле и рядом с ним: СНТ «Ветеран-Лесное», «Молодость», «Силикатчик», СНТ «Сибирский садовод», «Октябрьский садовод», СТ «Алтайские Зори», СНТ «Автокомбинат», «Росинка», «Мелиоратор», поселок Плодопитомник, СНТ «Росинка», «Алтайский Садовод», «Энергетик», «Спутник», «Солнечный», «Труд», «Центральное», «Восход», СНТ «Огоньки», «Отрадное», «Радуга», «Луговое», «Солнечное», «Восход», «Заря», «Раздолье»;
- В северной части Заринска и Заринском районе: СНТ «Медик», «Заря», «Коксохимик-1», «Монтажник»;
- В пригороде Рубцовска: СНТ № 1, СНТ № 2, СНТ № 3, СНТ № 6, СНТ № 7, СНТ № 8, СНТ № 9, СНТ № 11, СНТ № 12, СНТ № 13.