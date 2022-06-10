Tele2 выяснила, что в Алтайском крае дачники стали активнее пользоваться 4G-интернетом. В мае трафик вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего мобильного интернета клиенты Tele2 использовали в садовых товариществах близ поселка Лесного на окраине Барнаула.

Tele2 проанализировала потребление мобильного интернета в садовых товариществах, дачных и коттеджных поселках рядом с Барнаулом, Рубцовском и Заринском. За май клиенты оператора использовали на дачах на 67% больше мобильного интернета, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый день дачники в пригородных СНТ потребляют столько данных, что их хватило бы на просмотр нескольких тысяч часов видео. Количество активных пользователей Tele2 на дачах выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.

Самый большой трафик в расчете на одного клиента зафиксировали в районе поселка Лесного (СНТ «Ветеран-Лесное», «Молодость», «Силикатчик»). На втором месте — садоводческие товарищества в окрестностях рабочего поселка Южного (СНТ «Сибирский садовод», «Октябрьский садовод», СТ «Алтайские Зори»). Тройку замыкают СНТ рядом со Змеиногорским трактом («Автокомбинат», «Росинка», «Мелиоратор»).

Tele2 обеспечивает голосовой связью и быстрым 4G-интернетом большинство пригородных садовых товариществ. Специальное оборудование на вышках оператора обеспечивает хороший сигнал на большой территории. Средняя скорость мобильного интернета Tele2 в расчете на одного пользователя на дачных участках превышает 16 Мбит/с. Этого достаточно для просмотра видео в качестве Ultra HD, видеозвонков и музыки онлайн.

В 2021 году Tele2 расширила покрытие быстрого мобильного интернета, сделав технологию 4G доступной в пригородах Барнаула (поселок Плодопитомник, СНТ «Росинка», «Алтайский Садовод», «Энергетик», «Спутник», «Солнечный», «Труд», «Центральное», «Восход»), в районе села Баюновские Ключи Первомайского района (СНТ «Огоньки»), а также в юго-восточной части Рубцовска (СНТ № 1, СНТ № 2, СНТ № 3 и другие) и к северу от Заринска (СНТ «Медик», «Заря», СТ «Коксохимик-1»).

Роман Князев,

директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай:

«Мы видим, что у дачников есть потребность в быстром мобильном интернете, поэтому постоянно работаем над развитием сети в пригородах. Только за последний год мы построили в садовых товариществах более 15 новых базовых станций, а еще на 16 вышках установили дополнительные 4G-передатчики. Мы улучшили покрытие мобильного интернета в пригородах Барнаула рядом с поселками Березовка, Лесной, Южный и Бельмесево, а это более 20 СНТ. Также мы ускорили 4G-интернет на дачах в окрестностях Рубцовска и Заринска».

В исследование Tele2 попали 40 дачных поселков и садовых товариществ: