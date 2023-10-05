5 октября
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Жизнь

Дачники жалуются на дороги барнаульских садоводств

Садоводы «Росинка» и «Мелиоратор» опасаются, что скоро по таким дорогам нельзя будет проехать на автобусе, сообщают "Вести Алтай"

Разметка. Дороги. Дорога.
Разметка. Дороги. Дорога.
barnaul.org

Первый раз такой вопрос вставал в 2021 году, когда водитель автобуса заявил о плохой дороги. Тогда ее делали сами жители своими силами.

По документам дорога действительно считается непригодной. Однако ямы не исчезают. Дачники решили не отступать и записали видеообращение властям.

Отмечается, что план формируется на год по заявкам и этот участок был в списке.

Пока садоводам стоит только ждать пока и до них дойдет очередь.

Ранее сибиряк предложил бороться с новосибирскими пробками на примере Барнаула.

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