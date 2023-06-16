Дачников могут начать штрафовать за бани и сараи на участке

Какие постройки должны быть зарегистрированными?
Дачникам напоминают, что некоторые хозпостройки должны иметь обязательную государственную регистрацию, так как считаются объектом налогообложения. Например, сараи, гаражи, бани, теплицы.
Главный признак хозпостройки - прочный фундамент, согласно разъяснению ФНС от 1 января 2022 года.
Какие объекты не подлежат налогообложению?
Постройки без фундамента считаются переносными и не относятся к объектами капитального строительства. Регистрации и налогообложению такие постройки не подлежат.
Также налоги не придется платить за маленькие постройки с фундаментом, площадью менее 50 кв. м.