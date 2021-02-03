Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Дачников в 2021 году ждут штрафы за шашлыки, сухую траву и скважины

По новым правилам на дачном участке нельзя будет жарить шашлыки, сжигать мусор и траву и бесплатно пользоваться общей скважиной, пишет AmurMedia.ru.

Дача.
Дача.
CC0

Противопожарные правила запрещают разведение костров, даже в мангалах, на собственном участке. Запрещено готовить пищу, сжигать сухие ветки и листья, а также бытовой мусор вне отведенных для этого мест.

На участке для этих целей должна быть специально-оборудованная зона. Расстояние от мангала до построек должно быть не менее пяти метров. На расстоянии двух метров от мангала нужно убрать все горючие материалы, включая, сухие ветки и листву. За нарушение накажут штрафом от 2 до 3 тысяч рублей.

Новые противопожарные правила также обязывают дачников регулярно косить траву на участке и убирать мусор, включая сухую растительность. З нарушение положен штраф две-три тысячи рублей.

Если в садовом или огородном товариществе есть скважина для общих нужд, на нее нужно оформлять лицензию за 7,5 тысяч рублей. Без документа обяжут платить больше. Физлица заплатят штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а юрлица от 800 тысяч до 1 млн рублей. При этом на своем личном участке скважиной можно пользоваться бесплатно.

На участке для огородничества запрещено возводить капитальные строения. Можно построить только сарайчики для инвентаря и туалет. За нецелевое использование участка могут выписать штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость