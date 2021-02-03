Дачников в 2021 году ждут штрафы за шашлыки, сухую траву и скважины

По новым правилам на дачном участке нельзя будет жарить шашлыки, сжигать мусор и траву и бесплатно пользоваться общей скважиной, пишет AmurMedia.ru.

Противопожарные правила запрещают разведение костров, даже в мангалах, на собственном участке. Запрещено готовить пищу, сжигать сухие ветки и листья, а также бытовой мусор вне отведенных для этого мест.

На участке для этих целей должна быть специально-оборудованная зона. Расстояние от мангала до построек должно быть не менее пяти метров. На расстоянии двух метров от мангала нужно убрать все горючие материалы, включая, сухие ветки и листву. За нарушение накажут штрафом от 2 до 3 тысяч рублей.

Новые противопожарные правила также обязывают дачников регулярно косить траву на участке и убирать мусор, включая сухую растительность. З нарушение положен штраф две-три тысячи рублей.

Если в садовом или огородном товариществе есть скважина для общих нужд, на нее нужно оформлять лицензию за 7,5 тысяч рублей. Без документа обяжут платить больше. Физлица заплатят штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а юрлица от 800 тысяч до 1 млн рублей. При этом на своем личном участке скважиной можно пользоваться бесплатно.

На участке для огородничества запрещено возводить капитальные строения. Можно построить только сарайчики для инвентаря и туалет. За нецелевое использование участка могут выписать штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости.