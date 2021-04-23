Далай-лама предупредил об катастрофической угрозе всей Земле

Далай-лама заявил, что человечеству нужно объединить усилия, чтобы избежать катастрофических последствий для окружающей среды.

«Каждый из нас должен научиться служить не только на свое собственное благо, на благо своей семьи или страны, но и на благо всего человечества», — объяснил он.