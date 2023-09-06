Далеки от мечты. Жители Алтайского края оказались недовольны рабочими местами

Жители Алтайского края рассказали об идеальном рабочем пространстве, а барнаульцы поделились мнением о карьере в своем городе и о начальстве.

(Не)комфортное рабочее место

Полностью довольны своим рабочим пространством оказались только 14% жителей региона. В среднем же рабочие места заслуживали от респондентов оценку три из пяти. Такие результаты показало совместное исследование платформы по поиску работы hh.ru и компании «Роквул».

Еще 26% опрошенных остались скорее довольны условиями труда, чем нет. 33% признались, что рабочее место устраивает их частично. И 27% респондентов ответили, что их пространство для труда им совсем не нравится.

Больше всего недовольных оказалось среди сотрудников рабочего персонала и в сфере транспорта, логистики и перевозки – по 26%. Не сильно отстали и работники производства и сервисного обслуживания, а также сферы продаж и обслуживания клиентов – по 24%.

Из опрошенных 13% рассказали, что для повышения комфорта им пришлось за свой счет купить мебель или технику, а 21% принесли необходимое из дома.

"Комфортное рабочее пространство — важный фактор для не только для повышения эффективности и производительности сотрудников, но и для их удержания и лояльности к работодателю. Сегодня в тренде развитие офисного пространства с минимальными границами между работой и домой, в котором есть место и детям, и семье", - комментирует Марина Лобынцева, административный директор hh.ru.

Работа. unsplash.com

Идеальные условия труда

Большая часть жителей Алтайского края (71%) считает, что до идеального места работы должно быть легко добраться. В топе условий для комфортного труда оказались также наличие свежего воздуха и вентиляция (64%), комфортная температура (62%), чистота в помещении (56%), тишина (53%), хорошее освещение (48%), а также необходимая новая и удобная мебель, зона отдыха, просторность помещения и качественный красивый ремонт. Наименее важным фактором опрошенные считают наличие в помещении комнатных растений (7%).

Реальные же условия оказались сильно отличными от мечтаний. Так, хорошее освещение обеспечивают меньше половины работодателей (48%), чистоту – 46%, комфортную температуру - 32%, свежий воздух – 28%, а просторное помещение – 27%. Кроме того, удобное расположение работы имеют только 47% респондентов, а трудиться в условиях низкого шума или полного его отсутствия посчастливилось лишь 22%.

Работа. Магазин. Продавец. unsplash.com

Барнаул - лучший для карьеры, но есть нюанс

Помимо идеального рабочего места, жители Барнаула также назвали лучший город для карьеры. Опрос, проведенный SuperJob, показал, что 20% барнаульцев считают таковым столицу Алтайского края.

Однако несогласных с этим утверждением оказалось почти в три раза больше – 57%. Еще 23% жителей Барнаула воздержались от оценок.

Исследование проводилось в городах с населением более 500 тыс. человек. Участие приняли 20,5 тыс. граждан.

В 2022 году лучшим для карьеры Барнаул посчитало такое же количество респондентов, а вот почти 10 лет назад, в 2014, доля таких ответов составляла 30%.

Бесспорным же лидером в рейтинге лучших городов для карьеры стала Москва – так посчитали 70% жителей столицы. Петербург же в этой номинации лучшим посчитали 57% его жителей.

Кроме этих двух городов, ни один другой не смог преодолеть 50%-ный барьер: Казань посчитали лучшей в продвижении по служебной лестнице 40% населения, Нижний Новгород – 38%, а Тюмень и Новосибирск – 30%.

Тяжелее всего построить карьеру будет в Кемерово – так посчитали кемеровчане. Только 12% из них уверены, что в этом городе можно реализовать свои амбиции.

Работа. Офис. unsplash.com

Любовь к начальству

Согласно исследованию SuperJob, несмотря на не устроившие горожан условия труда, каждый второй барнаулец признался в уважении к непосредственному руководителю.

Кроме того, симпатию к начальнику проявляют 14% опрошенных, а вот ненависть – лишь 2%. И только 1% горожан испытывает к руководителю любовь.