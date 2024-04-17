"Дань уважения поколению победителей": глава Барнаула о благоустройстве Мемориала Славы

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по теме благоустройства Мемориала Славы к 80-летию Великой Победы. Участие в выездном совещании также приняли председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, администрации Железнодорожного района, муниципальных учреждений "Благоустройство и озеленение", "Барнаулгорсвет".

В качестве эксперта был приглашен доцент института архитектуры и дизайна АлтГТУ Артем Малыгин.

Отметим, что к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне на территории Мемориала Славы планируется выполнить целый комплекс работ по благоустройству .

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерия Ведяшкина и главы комитета по благоустройству Петра Воронкова, в текущем году необходимо заменить плиточное покрытие и бордюрный камень на территории Мемориала Славы, пандусов, гранитных лестничных маршей.

В текущем году планируется заменить плиточное покрытие и бордюрный камень на территории Мемориала Славы. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также предполагается обновить тротуары и автомобильные парковки по периметру мемориала; модернизация потребуется и существующей на мемориале линии наружного освещения. Затраты на эти мероприятия составят 58,7 млн рублей.

Еще миллион рублей планируется направить на работы, связанные с очисткой Пантеона, стелы, тумб со священной землей Городов-Героев; текущий ремонт стилобата, объединяющего скульптурную группу "Прощание" и стелу, рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Мемориал Славы в Барнауле. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Кроме того, запланирована ревизия фамилий, размещенных в Пантеоне, — выявленные утраченные буквы будут восстановлены.

Совместно с проектировщиками планируем добавить ряд новшеств этому, бесспорно, очень значимому для города и каждого из барнаульцев месту. Касается это, в первую очередь, зонирования территории мемориала и системы наружного освещения. Изменения коснутся плитки, тротуаров, парковочного узла, — отметил градоначальник.

Глава Барнаула Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также Вячеслав Франк добавил, что в данный момент необходимо определиться со стоимостью работ и с графиком их проведения.

Ориентировочно в середине июня планируем приступить к работам, чтобы осенью их завершить, и уже в следующем, юбилейном, году будем отмечать День Победы на обновленном мемориале. Забота о Мемориале Славы — дань нашего уважения поколению победителей, — подчеркнул глава города.

В ближайшее время будут демонтированы резервуары, которые использовались для хранения сжиженного газа. На их месте будет также выполнено современное благоустройство.

По словам спикера БГД Галины Буевич, при проведении работ очень важно сохранить облик Мемориала, "чтобы это место, становясь новым, оставалось привычным взгляду, нашей памяти".

В проекте благоустройства Мемориала Славы сделан акцент на то, чтобы привести его в порядок, сделать современным, но при этом сохранить стиль, — добавила председатель гордумы.

План Мемориала Славы. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

СПРАВКА Мемориал Славы в Барнауле был открыт 9 мая 1975 года. Величественный комплекс был воздвигнут в честь подвигов советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. По мнению экспертов, по уникальности и выразительному качеству исполнения барнаульский Мемориал Славы — один из лучших в России. Администрация Барнаула проводит работу по текущему содержанию Мемориала. За предыдущее десятилетие на это из городского бюджета было направлено более 9,8 млн рублей. В разное время были выполнены ремонтно-реставрационные работы, текущий ремонт на объектах культурного наследия "Монумент павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена Золотая Звезда", "Памятник воинам Алтайского края, погибшим в годы Великой Отечественной войны"; производилась замена светильников наружного освещения, устройство плиточного и резино-крошечного покрытия, восстановление утраченных букв в именах, размещенных в Пантеоне. В 2023 году мемориальный комплекс перевели со сжиженного газа на природный; работы выполнены за счет средств городского бюджета на сумму 4,2 млн рублей. 9 декабря в Барнауле состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на Мемориале Славы от частицы Вечного огня, привезенной с Общероссийского мемориала "Могила Неизвестного солдата".

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