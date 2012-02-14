Данные клиентов Сбербанка продают в сети за 35 рублей

Личные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставили на продажу в Сети, пишут «Известия».Мошенники могут воспользоваться этой информацией для кражи денег.

Издание отмечает, что приобрести информацию об одном клиенте можно за 35 рублей. В частности, можно узнать полное ФИО, номера счетов, паспортные данные, даты рождения, телефоны и названия банковских подразделений. Продавец уверяет, что эти граждане проживают в субъектах Уральского и Приволжского федеральных округов.

Как пишут «Известия», журналисты проверили мобильные телефоны через приложение «Сбербанк Онлайн», в шести случаях из десяти имя, отчество и первая буква фамилии совпали с представленными данными, три номера не были привязаны к мобильному сервису, еще один показал другое имя.

По указанным номерам удалось дозвониться до четырех клиентов: все подтвердили имя и дату рождения. Еще два номера оказались недоступны, остальные не ответили на звонки. В телефонном разговоре корреспондент предупредил, что эти данные могут быть использованы мошенниками, и напомнил о необходимости быть бдительными.

Также «Известия» нашли объявление о продаже стотысячной базы данных клиентов Сбербанка, однако тестовый фрагмент представлен не был.

Скорее всего, данные попали в продажу через сотрудника банка, который имеет доступ к информационной системе или серверу баз данных, предположил эксперт DeviceLock.

Издание направило запросы в Сбербанк, ЦБ и Роскомнадзор об объявлениях, размещенных на форуме.