Даня Милохин хочет вернуться в Россию, потому что у него закончились деньги

Вот уже полгода Милохин жалуется на безденежье. Оказалось, что за границей его контент никому не интересен. А рекламодатели стали избегать тиктокера, после того, как он неожиданно покинул шоу «Ледниковый период» и подставил "Первый канал".
Отвернулись от Дани и его российские фанаты после того, как он спел в прямом эфире гимн Украины.
От нищенского существования Милохина спасла продажа личного автомобиля класса люкс. Майбах за 8 млн рублей тиктокер продал за 5 млн.
Подписчики Дани поинтересовались, когда он вернется в Россию. Милохин ответил, что уже думает об этом.
«Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там», — ответил Даня в личном блоге.