Даня Милохин хочет вернуться в Россию, потому что у него закончились деньги

Печально известный тиктокер Даня Милохин заявил, что у него совсем закончились деньги, и он хочет вернуться в Россию. Об этом сообщает StarHit.

Вот уже полгода Милохин жалуется на безденежье. Оказалось, что за границей его контент никому не интересен. А рекламодатели стали избегать тиктокера, после того, как он неожиданно покинул шоу «Ледниковый период» и подставил "Первый канал".

Отвернулись от Дани и его российские фанаты после того, как он спел в прямом эфире гимн Украины.

От нищенского существования Милохина спасла продажа личного автомобиля класса люкс. Майбах за 8 млн рублей тиктокер продал за 5 млн.

Подписчики Дани поинтересовались, когда он вернется в Россию. Милохин ответил, что уже думает об этом.