Дар в «Дар»: благодаря акции банка ВТБ Алтайский перинатальный центр получит оборудование для спасения детей

«Мир без слез» — собственная благотворительная программа банка ВТБ. На сегодняшний день география проекта насчитывает более 53 регионов по всей России.
Программа работает с 2003 года, но изначально реализовывалась только в Москве. За этот период банк пожертвовал на благотворительность более 400 млн рублей. На эту сумму было закуплено высокотехнологичное оборудование, дорогостоящие лекарства и расходные материалы, которые выбирали больницы исходя из конкретных нужд.
Сергей Лысиков,
начальник управления продаж зарплатных проектов, вице-президент банка ВТБ:
Каждый год в программе принимают участие новые города и больницы. Мы придерживаемся этого правила для того, чтобы оснастить первоклассным оборудованием больницы, в которых помощь оказывают большому количеству детей. Именно поэтому мы выбрали объектом поддержки медучреждения — так ВТБ заботится сразу о многих детях. Мы верим, что поддержка позволит больницам более эффективно и своевременно оказывать качественное лечение.
В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участниками стали 4 больницы в Москве и 21 — в регионах.
Сергей Никулин,
управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае:
Это благородная миссия и хорошее дело. Приятно видеть, когда счастливые родители несут ребенка. Надеюсь, что эти традиции будут продолжаться и оставлять значительные плоды для социальной жизни и удовлетворения потребностей населения.
Барнаул не в первый раз стал участником программы «Мир без слез». Благодаря акции, в 2016 году в Детской городской больнице № 7 появилась открытая реанимационная система для обеспечения оптимального режима у новорожденных.
Владимир Лещенко,
заместитель министра здравоохранения Алтайского края:
Такие моменты, к сожалению, не часто бывают, но они радуют. Социально-ориентированный бизнес — это то, что украсило бы любую страну. Вдвойне приятно, когда все происходит в нашем городе, в наших стенах. Я рад за коллег, за население и здравоохранение Алтайского края.
В этом году на выделенные средства Алтайский краевой клинический перинатальный центр приобретет два ультразвуковых аппарата для нейросонографии — исследования экстремально низкой массы тела недоношенных детей при рождении. Аппараты позволят визуализировать глубокие структуры головного мозга, оценивать развитие и делать дальнейшие прогнозы жизни детей, рожденных на раннем сроке.
Ирина Молчанова,
главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра «Дар»:
Нам необходимо такое оборудование. Наука не стоит на месте. Каждый день появляется современная аппаратура. Мы рады, что в нашем отделении появиться аппаратура, которая позволит проводить обследования на мировом уровне.