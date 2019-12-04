Дар в «Дар»: благодаря акции банка ВТБ Алтайский перинатальный центр получит оборудование для спасения детей

3 декабря Алтайский перинатальный клинический центр «Дар» получил сертификат номиналом в 3 млн рублей на покупку нового высокотехнологичного оборудования. Мероприятие проводилось в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез», по которой финансисты поддерживают детские медицинские учреждения по всей России.

«Мир без слез» — собственная благотворительная программа банка ВТБ. На сегодняшний день география проекта насчитывает более 53 регионов по всей России.

Программа работает с 2003 года, но изначально реализовывалась только в Москве. За этот период банк пожертвовал на благотворительность более 400 млн рублей. На эту сумму было закуплено высокотехнологичное оборудование, дорогостоящие лекарства и расходные материалы, которые выбирали больницы исходя из конкретных нужд.

Сергей Лысиков,

начальник управления продаж зарплатных проектов , вице-президент банка ВТБ:

Каждый год в программе принимают участие новые города и больницы. Мы придерживаемся этого правила для того, чтобы оснастить первоклассным оборудованием больницы, в которых помощь оказывают большому количеству детей. Именно поэтому мы выбрали объектом поддержки медучреждения — так ВТБ заботится сразу о многих детях. Мы верим, что поддержка позволит больницам более эффективно и своевременно оказывать качественное лечение.

В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участниками стали 4 больницы в Москве и 21 — в регионах.

Алтайский перинатальный клинический центр «Дар» получил сертификат номиналом в 3 млн рублей. Фото предоставлено ООО «Диджитал Промо»

Сергей Никулин,

управляющий розничного бизнеса ВТБ в Алтайском крае:

Это благородная миссия и хорошее дело. Приятно видеть, когда счастливые родители несут ребенка. Надеюсь, что эти традиции будут продолжаться и оставлять значительные плоды для социальной жизни и удовлетворения потребностей населения.

Барнаул не в первый раз стал участником программы «Мир без слез». Благодаря акции, в 2016 году в Детской городской больнице № 7 появилась открытая реанимационная система для обеспечения оптимального режима у новорожденных.

Владимир Лещенко,

заместитель министра здравоохранения Алтайского края:

Такие моменты, к сожалению, не часто бывают, но они радуют. Социально-ориентированный бизнес — это то, что украсило бы любую страну. Вдвойне приятно, когда все происходит в нашем городе, в наших стенах. Я рад за коллег, за население и здравоохранение Алтайского края.

В этом году на выделенные средства Алтайский краевой клинический перинатальный центр приобретет два ультразвуковых аппарата для нейросонографии — исследования экстремально низкой массы тела недоношенных детей при рождении. Аппараты позволят визуализировать глубокие структуры головного мозга, оценивать развитие и делать дальнейшие прогнозы жизни детей, рожденных на раннем сроке.

Ирина Молчанова,

главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра «Дар»: