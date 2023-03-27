Дары весны. Животные барнаульского зоопарка похвастались новыми рожками и домиками

У косули Бемби выросли долгожданные рожки. В дикой природе самцы косули обозначают рогами свою территорию — они трутся ими о деревья и кустарники.
Приобрели рога и северные олени. А вот самки донашивают прошлогодние. Так природа помогает им защищать потомство и вкусный ягель.
Кстати о потомстве. Этой весной козы барнаульского зоопарка поставили новый рекорд — 12 козлят появилось на свет! Три нубийских и девять камерунских. Из них всего три козла. Остальные — козочки.
Подросли детишки у медведицы Даши. И им очень интересно посмотреть на мир вокруг. Они так и норовят улизнуть из-под бдительного контроля мамы, чтобы погулять. Им это почти удалось, пока Даша не загнала непосед обратно.
А вот между осликами только зарождаются робкие чувства. Орлик и Ляля уже осмелились на первые поцелуи.
У других животных с приходом весны появились новые домики.
Полюбуйтесь на весенних животных и вы: