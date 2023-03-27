27 марта
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Жизнь

Дары весны. Животные барнаульского зоопарка похвастались новыми рожками и домиками

Весна принесла много приятных сюрпризов животным барнаульского зоопарка. Для одного — новые рожки, для другого — теплый домик, а для третьего — яркие впечатления. Зоопарк «Лесная сказка» похвастался новинками в социальных сетях.

Весенние животные
Весенние животные
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

У косули Бемби выросли долгожданные рожки. В дикой природе самцы косули обозначают рогами свою территорию — они трутся ими о деревья и кустарники.

Приобрели рога и северные олени. А вот самки донашивают прошлогодние. Так природа помогает им защищать потомство и вкусный ягель.

Весенние животные
Весенние животные
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Весенние животные
Весенние животные
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Кстати о потомстве. Этой весной козы барнаульского зоопарка поставили новый рекорд — 12 козлят появилось на свет! Три нубийских и девять камерунских. Из них всего три козла. Остальные — козочки.

Подросли детишки у медведицы Даши. И им очень интересно посмотреть на мир вокруг. Они так и норовят улизнуть из-под бдительного контроля мамы, чтобы погулять. Им это почти удалось, пока Даша не загнала непосед обратно.

А вот между осликами только зарождаются робкие чувства. Орлик и Ляля уже осмелились на первые поцелуи.

У других животных с приходом весны появились новые домики.

Весенние животные
Весенние животные
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Весенние животные
Весенние животные
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Весенние животные
Весенние животные
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Полюбуйтесь на весенних животных и вы:

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